Uni Regensburg: Kinder für Lernspiel gegen Spinnenangst gesucht

Forscher der Uni Regensburg suchen für eine neue Behandlungsmethode Kinder, die an einer Spinnenphobie leiden.

Neue Methode auf Umsetzbarkeit überprüfen

Wie die Universität am Freitag mitteilt, soll anhand eines Lernspiels und mit virtueller Realität die Behandlungsmethode auf seine Umsetzbarkeit hin überprüft werden. Das Lernspiel soll auch an gesunden, nicht spinnenängstlichen Kindern getestet werden. Teilnehmen kann jedes Kind im Alter zwischen acht und elf Jahren, das körperlich und psychisch gesund ist - bis auf eine Spinnenangst.

"Von der Teilnahme an der Studie geht keine gesundheitliche Gefahr für die Kinder aus, im Gegenteil, der angstfreie Umgang mit einer Spinne könnte sogar verstärkt und positive Emotionen ausgelöst werde." Sprecherin der Universität

So funktioniert das Lernspiel

Im Rahmen des Lernspiels sehen Kinder eine Spinne auf einem Tisch sitzen, die sie möglichst genau betrachten sollen. Diese Spinne verändert sich dann in positiver Art und Weise, zum Beispiel verwandelt sie sich in ein anderes Objekt wie eine Blume.

Das Experiment findet an der Regensburger Uni statt, wegen des Infektionsschutzes werden strenge Hygienemaßnahmen eingehalten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie auch deren Eltern müssen zuerst einen Fragebogen ausfüllen. Bei Kindern mit Spinnenangst wird zusätzlich die Herzrate aufgezeichnet. Im Lernspiel selbst tragen die Kinder eine VR-Brille, die außerdem die Augenbewegungen messen wird. So soll mehr über innovative Behandlungsmöglichkeiten von Spinnenangst herausgefunden werden, so die Sprecherin.

💡 Was ist eine spezifische Phobie

Eine spezifische Phobie ist eine dauerhafte, unverhältnismäßige und intensive Furcht vor zum Beispiel Objekten oder Situationen. Die Angst ist dabei so stark, dass die Betroffenen in ihrem Leben deutlich beeinträchtigt werden. Spinnenphobie gilt als Risikofaktor für die Entwicklung anderer Angststörungen- und symptome im weiteren Lebensverlauf.