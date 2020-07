Uni Passau: Studie zu Leben in Nationalparkgemeinden

Was braucht es in einer kleinen Gemeinde, um sich wohler zu fühlen? Welche Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen fehlen? Diese und weitere Fragen landen in diesen Tagen in den Briefkästen von fünf Nationalpark-Gemeinden. Forscher für Regionale Geographie der Universität Passau wollen bis Ende Juli 5.800 Bürgerinnen und Bürger aus Bayerisch-Eisenstein, Frauenau (Lkr. Regen), Neuschönau, Spiegelau und St. Oswald-Riedlhütte (Lkr. Freyung-Grafenau) befragen.

Strategien entwickeln, um Gemeinden attraktiver machen

Die Befragung soll einen detaillierten Überblick darüber geben, was Bürgerinnen und Bürger aktuell über Wohnen, gesellschaftliches Zusammenleben, Versorgung und Mobilität in den Gemeinden denken. "Den örtlichen Kommunen wird das bei der Erarbeitung von Lösungen zur Entwicklung von Strategien helfen, um die Gemeinden für ihre Bürgerinnen und Bürger noch attraktiver machen zu können", sagt die Geographin Janine Maier.

Fragebogen bis zum 27. Juli einreichen

Die Befragten haben bis zum 27. Juli Zeit, ihre Fragebögen einzureichen. Wer gerne an der Befragung teilnehmen möchte, aber keinen Fragebogen erhalten hat, kann sich bei der Professur für Regionale Geographie der Uni Passau melden.