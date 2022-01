Neuer Baby-Rekord am Uni-Klinikum Würzburg

Ella, Sophia, Leon, Theo oder Paul: So heißen viele der Babys, die 2021 am Würzburger Universitäts-Klinikum (UKW) das Licht der Welt erblickt haben. Im vergangen Jahr sind in dem Krankenhaus insgesamt 2.261 Kinder zur Welt gekommen.

Rekord: 66 Geburten mehr am Uni-Klinikum Würzburg als 2020

Wie das UKW mitteilt, gab es 2.178 Entbindungen. Durch die 81 Zwillings- und Drillings-Geburten ergibt sich die Zahl von 2.261 Kindern. Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie erreicht die Frauen-Klinik also einen neuen Rekord: 2021 gab es 66 Geburten mehr als 2020. Da waren es 2.112, zu dem Zeitpunkt ebenfalls schon ein Rekord.

Corona-Pandemie als Herausforderung für Mamas und Personal

"Nicht nur wegen der hohen Geburtenzahl war 2021 für mein Team ein herausforderndes Jahr. Es war auch besonders viel Empathie und Beratung gefragt. Schließlich waren viele Schwangere und deren Familien neben den generell mit einer Entbindung verbundenen Ängsten durch das Thema Corona zusätzlich besorgt", berichtet Prof. Dr. Achim Wöckel, der Direktor der Frauen-Klinik am UKW.

Besuche bei Müttern und Babys waren zum Teil nur eingeschränkt möglich. Auch die aufwändigen Maßnahmen zum Infektionsschutz waren eine Herausforderung. Wöckel bedankt sich deshalb bei allen Beteiligten – den Hebammen, Ärzten und dem Personal in der Pflege und der Still-Beratung.

Erstes Baby im Jahr 2022 ist an Neujahr zur Welt gekommen

Das erste Kind im neuen Jahr 2022 ist ein kleiner Junge: Erst heißt Moritz und ist am Neujahrs-Morgen um 5.15 Uhr zur Welt gekommen.