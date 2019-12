Uni-Klinik Erlangen: Im Gehirn um die Ecke sehen

Eine am Uni-Klinikum Erlangen neu installierte OP-Technik ermöglicht es ab sofort, noch genauer und für den Patienten schonender am Gehirn zu operieren. Wie das Uni-Klinikum mitteilt, können die Chirurginnen und Chirurgen mit dem hochmodernen System während einer Operation am Gehirn bisher verborgene Bereiche erkennen und somit quasi um die Ecke sehen.

Hirntumore schonender entfernen

Müssen bei Patienten beispielsweise Aneurysmen ausgeschaltet oder Hirntumore entfernt werden, können die Ärzte nun noch präziser und schonender operieren. Das hochmoderne System sei europaweit einzigartig und ab sofort in der Neurochirurgischen Klinik des Universitätsklinikums Erlangen einsatzbereit, so die Uni-Klinik in einer Mitteilung.

"Wir freuen uns sehr, dass wir dieses optimale System zum Wohl unserer Patienten einsetzen können." Professor Michael Buchfelder, Direktor der Neurochirurgischen Klinik in Erlangen

Das in Erlangen neu installierte OP-System ist laut Uniklinik Erlangen weltweit das zweitgrößte und hat einen Wert von zwei Millionen Euro. Das größte OP-System dieser Art stehe in den USA.

Erleichterung für Ärzte

Das neue Erlanger OP-System kombiniere die digitale und herkömmliche optische Visualisierung und bringe auch den Chirurgen Vorteile, so die Uniklinik: Dementsprechend verbessere sich für die Operateure die Ergonomie. Längere Operationen seien für die Ärzte weniger ermüdend.