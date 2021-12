Uni Erlangen: Wo überall gebaut wird

Die Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und der Freistaat haben über kürzlich abgeschlossene, aktuelle und künftige Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Hochschule informiert. Insgesamt gebe es "15 Großbauprojekte, die in den letzten Jahren fertiggestellt wurden oder bei denen aktuell die Bagger rollen", so Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU). Für weitere bereits genehmigte Projekte seien seit 2019 "rund eine Milliarde Euro in Teilen ausgegeben oder fest verplant" worden.

Universität "von Weltrang"

An keiner anderen Uni im Freistaat sei in den vergangenen Jahren so viel in Bewegung gekommen wie an der FAU, so Sibler. Das Geld sei aber eine gute Investition. "Denn neben der exzellenten wissenschaftlichen Infrastruktur (…) brauchen wir auch exzellente Gelände und Gebäude". Laut Bauminister Joachim Herrmann (CSU) baue der Freistaat damit den Rang der Uni Erlangen-Nürnberg als "Forschungsstätte von Weltrang" weiter aus. Die laufenden und künftigen Investitionen seien außerdem ein "Riesenschub für die gesamte Region".

Neue Projekte stehen an

Kürzlich fertiggestellt wurden beispielsweise der erste Bauabschnitt des Neubaus des Chemikums, für Gesamtkosten von rund 100 Millionen Euro, oder die Generalsanierung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät.

Auf der Liste der künftigen Baumaßnahmen steht unter anderem der Umbau des Himbeerpalasts. Außerdem soll die Erziehungswissenschaftliche Fakultät möglichst bald in neue, moderne Räumlichkeiten umziehen. Hintergrund ist, dass die Betriebsgenehmigung für das Bestandsgebäude in der Regensburger Straße in Nürnberg in den kommenden Jahren ausläuft.

Investor baut, Freistaat mietet

Bei einem Neubau für die Fakultät setzt der Freistaat auf eine sogenannte "Bestellbau-Lösung". Laut Bauminister Joachim Herrmann bedeutet das, dass ein Investor auf seinem Grundstück ein Gebäude nach den Vorgaben des Freistaats errichtet und der Freistaat das Gebäude dann für mindestens 20 Jahre fest anmietet. Laut Herrmann favorisieren Staatsregierung und Uni dabei einen Standort im Nürnberger Norden, entlang der künftigen Stadt-Umland-Bahn.

Mehr als 50 Millionen Euro für das Markgrafenschloss

Außerdem hat der Freistaat die Weichen gestellt für die Sanierung des Erlanger Markgrafenschloss, in dem der Sitz der FAU und Teile der Hochschulverwaltung untergebracht sind. Laut Wissenschaftsminister Sibler hat der Freistaat für 2022 entsprechende Planungsmittel vorgesehen. So könnte es bereits im kommenden Jahr mit ersten Sanierungsarbeiten an der Fassade losgehen. Die Generalsanierung der beiden Gebäudeflügel werde dann wohl mehrere Jahre dauern und schätzungsweise mehr als 50 Millionen Euro kosten.