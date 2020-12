Uni Erlangen-Nürnberg übernimmt den Himbeerpalast

Inventar des Himbeerpalasts versteigert

Der Himbeerpalast ist in den vergangenen Monaten komplett leergeräumt worden. Die Siemensianer, die bisher im Himbeerpalast gearbeitet haben, sind derweil im benachbarten Siemens-Hochhaus untergekommen und werden in den nächsten Jahren auf den Siemens Campus Erlangen umziehen. Alle Einrichtungsgegenstände des Himbeerpalasts sind in einer der größten Büromöbel-Auktionen Deutschlands versteigert worden.

Bau des Himbeerpalasts: eine technische Meisterleistung

Der Spatenstich für den Himbeerpalast erfolgte im Jahr 1948, nachdem Siemens zentrale Unternehmensbestandteile von Berlin nach Westdeutschland verlagern wollte. Nach fünf Jahren Bauzeit, verteilt über mehrere Bauabschnitte, wurde im Jahr 1953 das Haus feierlich eingeweiht. Denkwürdig ist immer noch die "Hausverrollung": Auf dem Grundstück des Himbeerpalasts stand zuvor ein Doppelwohnhaus. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Wohnraum allerdings Mangelware, weswegen ein Abriss nicht infrage kam. Deswegen wurde das mehr als 600 Tonnen schwere Gebäude angehoben, auf Schienen gestellt und Stück für Stück zu seinem 130 Meter entfernten neuen Standort geschoben. Während der sechs Wochen dauernden Aktion war sogar die Bauleitung in den Doppelhaus untergebracht. Dafür wurde extra ein mobiler Licht- und Telefonanschluss verlegt. 1991 wurde der Himbeerpalast schließlich als erster Nachkriegsbau Erlangens in die Denkmalliste des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege aufgenommen.