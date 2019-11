Uni Erlangen-Nürnberg soll klimaneutral werden

Die zusammengetragenen Ideen sollen am Montagabend (25.11.19, 18.30 Uhr) an den Präsidenten der FAU, Professor Joachim Hornegger, übergeben werden, teilt die Pressestelle der Uni mit. Koordiniert wurde das Projekt vom Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit der Studierendenvertretung (Stuve).

Fremde Vorbilder und eigene Ideen

Es beinhaltet eigene Ideen und Forderungen, aber auch Beispiele, die an anderen Universitäten gefunden wurden. Eines dieser Vorbilder ist etwa die Humboldt-Universität in Berlin, die sich dazu verpflichtet hat, keine Flüge unter 1000 Kilometern mehr als Dienstreisen zuzulassen, sofern das Ziel mit dem Zug in unter 12 Stunden erreichbar ist. Unter den Forderungen und Anregungen sind neben Punkten wie 100 Prozent Ökostrom, einer vollständigen Umstellung auf Fernwärme und einer starken Förderung des Radverkehrs an der Uni.

Drohnen statt Feuerwerk

Doch es sind auch ungewöhnlichere Konzepte zu finden: Ein „Green Office“, das die Klimaschutzbemühungen koordinieren soll, oder der Vorschlag, das Feuerwerk beim Schlossgartenfest durch eine umweltschonende Drohnen-Lichtshow zu ersetzen, zählen zu den besonderen Ideen.