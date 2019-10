Uni Erlangen: Innovationsstärkste Uni mit maroder Infrastruktur

Die Uni bewegt sich in einem Spannungsfeld: Auf der einen Seite gehöre die Friedrich-Alexander-Universität zu den innovationsstärksten Unis Europas – laut einem Ranking der Nachrichtenagentur Reuters ist sie sogar die innovationstärkste Uni Deutschlands. Auf der anderen Seite hat die Uni mit ihrer zum Teil maroden Infrastruktur zu kämpfen, so der Präsident der Uni, Joachim Hornegger.

Baustellen an der Uni Erlangen

Zahlreiche Fakultätsgebäude müssen dringend saniert werden. Manche Gebäude, wie etwa die der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät in Nürnberg, stehen in wenigen Jahren vor der Schließung, weil sie nicht gut genug in Schuss sind. Eine gute Infrastruktur und neuste Technik seien aber ausschlaggebend, um exzellente Professoren an die Uni zu locken. "Wir haben kürzlich Berufungsverfahren verloren, weil zum Beispiel die Laborbedingungen in der Physik derzeit an einigen Stellen nicht den internationalen Standards entsprechen, so dass wir da unbedingt nachbessern müssen", sagt Hornegger.

Gelder für Sanierung versprochen, aber noch nicht angekommen

Positiv bewertet Hornegger, dass die Universität im September die Zusage von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erhalten hat, dass das Chemikum ausgebaut wird. 300 Millionen Euro stehen dafür bereit. Aber es gibt noch weitere Großbaustellen an der Uni, so etwa der Ausbau des sogenannten Himbeerpalast, in dem die Philosophische Fakultät unterkommen soll. Die Staatsregierung hat für die Sanierung der Uni Erlangen insgesamt 1,5 Milliarden Euro versprochen, doch noch stehen die Gelder nicht im Haushaltsplan. Ende des Jahres wird im Landtag über den Nachtragshaushalt beraten und die Uni hat noch eine Chance, dass dann die Mittel festgehalten werden.

Vernetzung in der Region

Die Uni setzt derweil weiter auf den Ausbau ihrer Innovationskraft. Unter anderem hat sie einen Innovationsexperten in den Universitätsrat berufen: Reimund Neugebauer, der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft. Die Kooperation mit weiteren Instituten, wie dem Fraunhofer-Institut, aber auch Wirtschaftsunternehmen in der Region seien zentral für die Innovationskraft der Uni, betont Hornegger.

Titel Exzellenz-Uni fest im Blick

Der Uni-Präsident hat auch ein nächstes Ziel fest ins Auge gefasst: Bei der nächsten Ausschreibungsrunde für den Titel Exzellenz-Universität will die Friedrich-Alexander-Universität erfolgreich sein. In diesem Jahr ging die Uni leer aus. "Das war bitter", sagt Hornegger. Die Uni will aber nicht zurück, sondern nach vorne schauen, so Hornegger weiter.