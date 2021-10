Uni-Campus Kulmbach: Vorlesung im plüschigen Kinosaal

Das Cineplex-Kino in Kulmbach als Hochschule: Weil die eigentlichen Lehrsäle am Kulmbacher Uni-Campus noch nicht fertig sind, wird das Kino zum Ausweichquartier. Aktuell finden die ersten Vorlesungen statt. 35 Studierende des Bachelor Studienganges "Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften" nehmen in den Plüschsesseln des ungewöhnlichen Hörsaals Platz. Vorlesungen werden auch in den Räumen der Volkshochschule und des Kulmbacher BRK abgehalten.

Campus Kulmbach mit Start-up-Charakter

Man sei eine Fakultät im Aufbau und verfüge noch nicht über ein eigenes Gebäude, erklärt Gründungsdekan Prof. Stephan Clemens im Foyer des Kinos. Das Ganze habe momentan noch den Charakter eines Start-Up-Unternehmens. Im Frühjahr 2022 sollen dann die ersten Lehr- und Laborräume in Kulmbach bezugsfertig sein. Diese liegen in den Gebäuden der ehemaligen Spinnerei mitten in der Stadt.

Drittes Lehrangebot am Kulmbacher Campus

Der neue Studiengang "Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften" ist das dritte Lehrangebot neben den Masterstudiengängen "Food Quality and Safety" sowie "Global Food, Nutrition and Health". Pandemiebedingt fanden diese Studiengänge in den letzten beiden Semestern nur virtuell statt. Seit Montag läuft der Unibetrieb in Kulmbach endlich in Präsenz.

Der Campus in Kulmbach gehört als sogenannte "Fakultät VII für Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit" zur Universität Bayreuth. Derzeit sind etwa 150 Studierende in Kulmbach eingeschrieben.