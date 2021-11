Uni-Campus Kulmbach: Im Wintersemester 2022 soll er fertig sein

Weil die Räumlichkeiten am Campus in Kulmbach noch nicht fertig sind, fanden die Vorlesung zuletzt im plüschigen Kinosaal statt. Parallel dazu schreitet der Umbau der ehemaligen Kulmbacher Spinnerei in einen Uni-Campus voran. Die Seminar- und Computerräume in den alten Fabrikhallen werden derzeit ausgebaut. Auf 1.600 Quadratmetern entstehen die Lehrsäle, eine Bibliothek, Büros sowie Begegnungsorte für die Studierenden. Auch die künftige Mensa für den Campus wird in die Räume des ehemaligen Jugendzentrums in der Fabrikhalle einziehen. Derzeit bekommen die Kulmbacher Studierenden ihre Mahlzeiten noch beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) in einem Nachbargebäude.

Corona und Lieferengpässe sorgen für Verzögerung beim Bau

Bei einer Baustellenbegehung verglich Gründungsdekan Stephan Clemens die Situation in Kulmbach noch mit dem Ritt auf einem Tiger. Vor allem die Pandemie und die spürbaren Materialmängel hätten den Baufortschritt verzögert. Er sei aber zuversichtlich, dass Seminarräume und Labore zum Beginn des Wintersemesters 2022 einsatzbereit seien.

Erste Labore und Büros im "Fritz" genannten Turmbau der Spinnerei sind bereits bezogen und werden noch eingerichtet. Derzeit sind an der "Kulmbacher Fakultät für Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit" der Universität Bayreuth, auch "Fakultät VII" genannt, 142 Studierende eingeschrieben.

Lebensmittel-Studiengang der Uni Bayreuth in Kulmbach

Der erste Master-Studiengang "Food Quality and Safety" startete vor einem Jahr. Zum vergangenen Sommersemester kam ein weiterer Masterstudiengang dazu. Am 18. Oktober begann der erste Bachelorstudiengang "Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften" mit 34 Studierenden. Derzeit gibt es acht Lehrstühle am Campus. In der Endausbaustufe sollen bis zu 1.000 Studierende in Kulmbach einen Platz finden.