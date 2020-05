Uni bekommt weitere Lehrstühle für künstliche Intelligenz

Im Rahmen der Hightech Agenda Bayern hat eine Expertenkommission die Anträge der bayerischen Hochschulen geprüft und die Professuren vergeben, teilte Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) heute mit.

Damit würden künftig insgesamt zwölf KI-Professuren an der FAU angesiedelt sein, freute sich Präsident Joachim Hornegger auf BR-Nachfrage. So soll unter anderem ein Lehrstuhl für medizinische Datenwissenschaft in Franken angesiedelt werden.

„Die FAU nutzt diese Chance auch, nicht nur die interdisziplinäre Zusammenarbeit weiter auszubauen, sondern mit der Neugründung eines Departments für künstliche Intelligenz in der biomedizinischen Technik eine Hochschul-Innovation umzusetzen.“ Joachim Hornegger, Präsident der FAU

Für alle neuen Lehrstühle stellt die bayerische Staatsregierung insgesamt 600 Millionen Euro zur Verfügung.