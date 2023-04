Uni Bayreuth tritt Netzwerk zu Rassismusforschung bei

Die Universität Bayreuth wird Teil des bundesweiten Netzwerks Rassismusforschung. Wie die Hochschule am Mittwoch mitteilte, will sie gemeinsam mit acht Partnern die Forschung zu Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland intensivieren.

Bund zahlt fast zwei Millionen Euro

Für das Projekt zahlt der Bund über den Zeitraum von zunächst fünf Jahren fast zwei Millionen Euro. Rassismusforschung findet an der Uni Bayreuth wegen des dort angesiedelten Exzellenzclusters "Africa Multiple" bereits länger statt. Erst vor Kurzem wurde an der Universität der Grundstein für ein neues Forscungszentrum der Afrikaforschung gelegt. Die Hochschule möchte damit eine weltweit führende Denkfabrik in der Afrikaforschung werden

Weitere Mitglieder des Netzwerks zu Rassismusforschung

Mit den künftig auch in Bayreuth gewonnenen Erkenntnissen soll Rechtsextremismus und Rassismus besser begegnet werden können. Weitere Mitglieder des Netzwerkes sind das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung sowie die Universitäten Bielefeld, Lüneburg, Mannheim, Magdeburg-Stendal, Berlin und Hamburg. Aus Hamburg beteiligt sich zudem eine juristische Hochschule.