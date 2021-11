Uni Bayreuth leitet Luftfilter-Projekt am Ring in München

Vier bayerische Hochschulen untersuchen die Wirksamkeit von Luftreinigungsanlagen an der Landshuter Allee in München, die besonders vom Verkehr belastet ist. Die Leitung des Forschungsprojektes hat die Universität Bayreuth inne, wie die Hochschule mitteilt.

Uni Bayreuth: Anlagen verbessern Luft in dicht bebauten Gebieten

Mittels eines Luftfiltersystems soll die Luft an diesem staureichen Teil des Mittleren Rings gefiltert und von Stickstoffdioxid (NO2) gereinigt werden. Der Feldversuch an der Landshuter Allee wird über einen Zeitraum von zwei Jahren betrieben. Bis zu 140.000 Fahrzeuge sind täglich auf der Landshuter Allee unterwegs.

In Kombination mit der engen Bebauung werden die Grenzwerte für Stickstoffdioxid an dieser Stelle immer wieder überschritten. Luftfiltersysteme könnten kurzfristig als Brückentechnologie Abhilfe schaffen – solange bis andere Maßnahmen greifen, so Projektkoordinatorin Anke Nölscher von der Universität Bayreuth. Die Filteranlagen könnten die Luftqualität in besonderes dicht bebauten und befahrenen Städten verbessern, heißt es weiter.

Vier Hochschulen an Projekt zu Luftfiltersystem beteiligt

Für den Feldversuch wurden nun die ersten sieben – von insgesamt neun – Luftfiltersystemen entlang der Landshuter Allee in München aufgestellt. Die knapp vier Meter hohen Luftfilter stehen überwiegend in den Parkbuchten und auf ungenutzten Bereichen des Bürgersteigs und bestehen aus jeweils drei aufeinandergesetzten Würfeln.

Neben der Uni Bayreuth beteiligen sich auch die Ostbayerische Technischen Hochschule (OTH) Regensburg, die TU München sowie die Universität Augsburg an dem Projekt. Finanziert wird das Forschungsprojekt vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Die Kosten für das ganze Projekt belaufen sich auf etwa 2,3 Millionen Euro.