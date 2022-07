Uni Bayreuth: Landtag gibt grünes Licht für wichtige Bauvorhaben

Die Universität Bayreuth will sich in zwei wichtigen Bereichen räumlich vergrößern - und hat dafür nun grünes Licht aus München bekommen. Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags habe für die beiden geplanten Bauvorhaben nun die Weichen gestellt, teilte die Universität mit.

Uni Bayreuth bekommt neues Afrika-Forschungszentrum

Eins von beiden ist der Bau des geplanten „Forschungszentrums Gesellschaft, Technik und Ökologie in Afrika (FZA)". Es soll die fachlichen Kompetenzen bündeln und die Universität dem Ziel näherbringen, ein "weltweit führender Think Tank in der Afrikaforschung" zu werden, wie es hieß. Finanziert wird das Vorhaben von Freistaat und Bund. Im September soll mit den Bauvorbereitungen begonnen werden, die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant.

Institut für Entrepreneurship bekommt eigenes Gebäude

Das andere Bauvorhaben der Bayreuther Uni ist ein eigenes Gebäude für das bereits existierende Institut für Entrepreneurship und Innovation, das sich mit Unternehmen und Existenzgründungen beschäftigt. Laut Universität wird der voraussichtlich 2026 fertige Neubau nicht nur für den Campus, sondern auch für die Region eine wichtige Bedeutung haben, da er mit dem Regionalen Gründer- und Innovationszentrum von Stadt und Landkreis verbunden werden und so Synergien erzeugen soll.

"Deutlicher Schub" für zwei wichtige Bereiche der Uni Bayreuth

Universitätspräsident Stefan Leible freut sich über die Entscheidung des Landtags, die beiden Bauvorhaben nun auf den Weg zu bringen: "Damit können wir zwei wichtigen Themen der Universität Bayreuth – unserer Expertise in der Afrikaforschung und unserem Engagement als Gründer-Uni – auch räumlich ausreichen Platz geben", so Leible. Er erwarte sich davon einen deutlichen Schub für beide Bereiche.