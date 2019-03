Uni Bayreuth startet offiziell ihre Lebensmittel-Fakultät

Zur feierlichen Eröffnung der siebten Fakultät der Uni mit Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) sind alle Interessierten in die Kulmbacher Stadthalle eingeladen. Die Universität wird dort den aktuellen Stand der Planungen vorstellen. Bis 2025 sollen am Lebensmittel-Campus in Kulmbach etwa 1.000 junge Menschen studieren können, sagte eine Sprecherin der Universität auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Erster Studiengang ab 2020

Geplant sind 20 Professuren und sieben bis acht Bachelor- und Masterstudiengänge, die sich mit den Themen Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit beschäftigen. Die meisten Studiengänge am Lebensmittel-Campus sollen auf Englisch angeboten werden.

Mit dem ersten Masterstudiengang "Food Quality and Safety" wird der Lehrbetrieb voraussichtlich im Wintersemester 2020/21 starten. Dem soll bald der Studiengang "Global Food, Nutrition and Health" folgen. Wann der deutschsprachige Studiengang "Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften" eingeführt wird, ist noch nicht bekannt. Das sei abhängig von finanziellen Mitteln, so die Sprecherin.

Erste Professoren im Frühjahr

Die Mitarbeiter entwickeln derzeit Studiengänge. Mitte des Jahres sollen erste Stellen ausgeschrieben werden. Mit ersten Berufungen von Professoren ist im Frühjahr 2020 zu rechnen. Bislang hat die Uni Bayreuth in Kulmbach übergangsweise Büro- und Seminarräume in der alten Villa der Kulmbacher Spinnerei angemietet. Weitere sollen folgen und mit Labors ausgestattet werden.

Neubau auf Güterbahnhof geplant

Längerfristig plant die Uni einen Neubau auf dem Gelände des Güterbahnhofs. Die Stadt Kulmbach führt Gespräche mit der Kulmbacher Brauerei, der ein Großteil des Geländes gehört. Die Brauerei müsste einem Grundstückstausch mit der Stadt zustimmen. Erst dann kann gebaut werden. Am Campus Kulmbach sollen neben Forschungs- und Lehrgebäuden außerdem ein Studentenwohnheim und eine eigene Mensa entstehen.

Kulmbach als Lebensmittelzentrum

Im Sommer vergangenen Jahres hatte das Bayerische Kabinett knapp 140 Millionen Euro Fördermittel für den Lebensmittel-Campus in Kulmbach bewilligt. Mit den Brauereien und Nahrungsmittelbetrieben, dem Kompetenzzentrum für Ernährung und dem Max Rubner-Institut für Fleischforschung hat Kulmbach bereits ein sogenanntes Lebensmittel-Cluster. Mit dem Uni-Campus und dem neuen Landesinstitut soll sich Kulmbach zu einem Lebensmittelzentrum in ganz Bayern entwickeln.