Uni Bayreuth erforscht Mikroplastik im Wasser

Wie kommt Mikroplastik in europäische Flüsse und Seen und welche Auswirkungen hat das auf Menschen, Tiere und das ganze Ökosystem? Mit dieser Frage befasst sich ein neues EU-Forschungsprojekt namens "LimnoPlast", das die Universität Bayreuth koordiniert. Jetzt ist der Startschuss dazu gefallen.

Erster fachübergreifender Ansatz

Noch bis Mittwoch (27.11.19) beraten Experten in Bayreuth über die nächsten Schritte des Projektes, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule. Geplant ist eine Kooperation mit 13 Universitäten, Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen. "LimnoPlast“ sei das erste europäische Projekt, das Natur-, Umwelt-, Technik- und Sozialwissenschaften im Bereich der Mikroplastikforschung systematisch vernetze, so die Hochschule.

EU fördert das Projekt mit über vier Millionen Euro

Angedacht sind unter anderem Fallstudien in den Süßwasser-Ökosystemen rund um die drei Stadtgebiete von Aarhus, Amsterdam und Paris, heißt es weiter. Das Projekt wird in den kommenden vier Jahren mit 4,1 Millionen Euro von der EU gefördert.