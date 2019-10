Uni Bayreuth: Einmaliges Pfandsystem für Kaffeebecher kommt

Die neuen Becher werden auf Basis von Zuckerkristallen hergestellt, mit einem Schutzfilm überzogen und sollen vollständig biologisch abbaubar sein. Produziert werden sie in Zusammenarbeit mit dem Münchner Kaffeeröster Dallmayr, der sich an den Kosten des Projektes beteiligt und die Zusammenarbeit mit der Uni Bayreuth als Pilotprojekt versteht. Schon vor der offiziellen Einführung hätten viele andere Einrichtungen ihr Interesse an dem Pfandsystem bekundet, heißt es aus dem Studentenwerk.

An sieben Automaten können die Becher zurückgegeben werden

Gegen einen Euro Pfand werden die 300 Milliliter fassenden Becher in der Mensa und an den Kaffeeautomaten der Uni ausgegeben und können an sieben, über den Campus verteilten Rückgabeautomaten, wieder abgegeben werden. Das Besondere daran: Die Uni Bayreuth soll die erste Einrichtung sein, an der es Kaffee künftig ausschließlich aus derlei Pfandbechern gibt.

Handeln, bevor es der Gesetzgeber tut

Josef Tost, der Geschäftsführer des Studentenwerks Oberfranken, sagt, er habe handeln wollen, bevor der Gesetzgeber die bisher üblichen Pappbecher verbiete. An der Uni Bayreuth, so der Geschäftsführer, sei schließlich erstmals ein Hygieneproblem gelöst worden, das mit der Einführung eines solchen Pfandsystems einhergehe. Problematisch sei bisher nämlich der Umgang mit den gespülten und noch feuchten Bechern gewesen. An der Uni Bayreuth werden die Becher daher zunächst mit 80 Grad heißem Wasser gespült und dann in großen Schränken trocken geblasen.

Uni, Studentenwerk und Dallmayr investieren

Etwa 60.000 Euro lassen sich Uni, Studentenwerk und Dallmayr die Einführung des sogenannten UBT-Cups kosten. Für die fast 14.000 Studenten der Uni Bayreuth wurden zunächst 30.000 Becher angeschafft. Weil die darauf abgedruckten Motive beliebte Sammelobjekte sein könnten, rechnet das Studentenwerk Oberfranken damit, dass sie in etwa einem Jahr vergriffen sein werden. Die Ausgabe der neuen Pfandbecher beginnt am Freitag, den 25. Oktober 2019. Dann hofft die Uni darauf, dass sich ein weiteres Problem erledigt: dass sie die bisher in der Mensa ausgegebenen Porzellantassen auf dem gesamten Campus zusammensuchen muss.