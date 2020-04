Uni Bayreuth belegt dritten Platz bei Jura-Hochschulranking

Die Universität Bayreuth belegt mit der rechtswissenschaftlichen Fakultät den dritten Platz bei einer Umfrage der Zeitschrift Wirtschaftswoche. Wie die Hochschule mitteilt, landete der Studiengang in dem Ranking hinter denen der LMU München und der Universität Heidelberg.

Zusatzausbildung für Jura-Studierende in Bayreuth

Die meisten Jura-Studierende an der Universität Bayreuth würden bundesweit einzigartige Zusatzausbildungen in den Wirtschafts- und Technikwissenschaften belegen, versicherte Jörg Gundel. Er ist Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth, der größten Fakultät an der Universität Bayreuth.

Hochschulranking basiert auf Umfrage unter Personalern

Das Hochschulranking Wirtschaftswoche beruht auf einer Umfrage unter 590 Personalverantwortlichen von deutschen Unternehmen. Dabei seien sie befragt worden, welche Absolventen von welcher Universität sich durch eine besonders hohe Kompetenz auszeichnen.