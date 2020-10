Uni Bamberg: Tagung offenbart "run" auf künstliche Intelligenz

An der Universität in Bamberg hat der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit Experten aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft zum Thema "Künstliche Intelligenz und Supertech für den Menschen" diskutiert.

Uni Bamberg überträgt Tagung online

Die Veranstaltung fand in einem Hörsaal der Universität statt und wurde ins Internet übertragen. Digital waren auch Fragen an das Podium möglich. Bereits seit 2004 sind in Bamberg "Künstliche Intelligenz" sowie "Maschinelles Lernen" ein zentraler Aspekt in Lehre und Forschung.

Mehr Interesse an Vorlesungen für Künstliche Intelligenz

Früher seien in ihre Vorlesungen für Künstliche Intelligenz etwa 40 Studierende gekommen, sagt die Bamberger Professorin für Angewandte Informatik Ute Schmid. Inzwischen seien es 200. Sie beobachte einen "run" auf den Forschungsbereich.

Uni Bamberg rüstet Bereich der KI auf

Im Rahmen der "Hightech Agenda" der Bayerischen Staatsregierung werden im nächsten Jahr unter anderem 100 neue Professuren im Bereich Künstliche Intelligenz besetzt. Bei dem bayernweiten Wettbewerb hatte die Otto-Friedrich-Universität Bamberg am besten abgeschnitten und bekommt sieben zusätzliche Professuren. Die Bayerische Staatsregierung erhofft sich von der "Hightech Agenda" einen Modernisierungsschub.