Uni Bamberg legt Studie zur Akzeptanz von Gesichtsmasken vor

Je mehr Menschen in der Öffentlichkeit mit Masken zu sehen sind, desto schneller schwindet das merkwürdige Gefühl beim Tragen des Gesichtsschutzes. Das ist das Ergebnis einer experimentellen Studie der Universität Bamberg. 86 Personen hatten am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie an dem Test teilgenommen.

Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus in Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken finden Sie hier.

Zunächst ein merkwürdiges Gefühl

Den Testpersonen wurden Fotos von vielen Menschen mit drei verschiedene Maskentypen gezeigt. Auf den Bildern waren normale Mund-Nasen-Masken, Schals und auch FFP2-Masken zu sehen. Für die Versuchspersonen war das Gefühl, in der Öffentlichkeit eine Gesichtsmaske zu tragen, zunächst sehr merkwürdig.

Merkwürdiges Gefühl verliert sich

Je mehr Menschen mit Masken die Versuchspersonen aber gezeigt bekamen, umso normaler fühlte sich der Gesichtsschutz an.

"Im Prinzip kennen wir diesen Effekt. Er bedeutet immer, dass wir uns unwohl fühlen, wenn wir anders erscheinen als andere. Aber das Gute ist, dass wir schnell das merkwürdige Gefühl verlieren, wenn die anderen auch Masken tragen." Claus-Christian Carbon, Uni Bamberg.