Sturm fegt durch Klausur-Planungen an Uni Augsburg

Krisensitzung an der Augsburger Uni: Dort müssen Professoren und Uni-Leitung am Vormittag darüber entscheiden, ob sturmbedingt eine große Klausur für mehr als 500 Studierende abgesagt werden muss. Hintergrund ist, dass die Prüflinge mangels freier Hallenkapazität eigentlich in einem eigens aufgebauten Zelt im Süden des Unigeländes ihre Semesterprüfungen schreiben sollten, in den Fächern Jura, Informatik und Wirtschaftswissenschaften.

Geräuschpegel wäre zu hoch

Jetzt aber macht das heranziehende Sturmtief der Uni möglicherweise einen Strich durch die Rechnung. Zwar gehe man davon aus, dass das Zelt auch starken Böen standhält. Dennoch sei durch den Wind der Geräuschpegel im Zelt wohl viel zu hoch, so heißt es in einer Mitteilung der Uni an die Prüflinge, die dem BR vorliegt. Darin steht, dass die Prüfung aufgrund des Sturms womöglich verschoben werden muss - auf kommenden Montagabend.

Für die Studierenden kommt das zur Unzeit, wie ein Prüfling dem BR mitteilte. Er sei "verzweifelt", dass die wichtige Klausur so kurzfristig auf einen anderen Termin verschoben werden solle.

Corona-konforme Alternativen gesucht

Zuletzt war die Universität an die Augsburger Messe ausgewichen, um Corona-konform Klausuren mit vielen Teilnehmer durchzuführen zu können. Nachdem aber an der Messe nun der reguläre Betrieb wieder angelaufen ist, musste die Unileitung Alternativen suchen, da die Hörsäle zu klein sind, um große Test mit entsprechenden Abständen zwischen den Prüflingen abzuhalten.