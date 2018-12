Unheilbar krank? Ein Arzt für David gesucht

Seit ein paar Monaten kann er nicht einmal mehr laufen. Die Ärzte sind mit ihrem Latein am Ende, die Eltern in großer Sorge. Jetzt hat die Freiwillige Feuerwehr im nahen Bayerisch Gmain sich eingeschaltet: Sie sucht gemeinsam mit der Familie nach einem Arzt, der David hoffentlich doch noch helfen kann. Hans Häuser hat den 16-Jährigen in Bayerisch Gmain getroffen.

Allmählich lässt die Kraft in den Beinen nach

Vor etwa fünf Jahren fängt es an, allmählich merkt David, dass die Kraft in den Unterbeinen nachlässt. Inzwischen ist er so schwach, dass er seit ein paar Monaten im Rollstuhl sitzt, nur mit großer Anstrengung aufstehen kann. "Chronisch inflammatorische axionale Neuropathie" lautet die letzte Diagnose.

"Beim David gehen die ganzen Nervenbahnen kaputt, und zwar der Nervenmantel. Also da ist irgendwas, was den Nervenmantel auffrisst." Davor Sentic, Vater Davids

Immunsystem als Auslöser?

Aber was steckt dahinter? Möglicherweise das eigene Immunsystem. Eindeutig geklärt ist das aber nicht, die Krankheit ist noch nicht ausreichend erforscht. Und das macht es umso schwerer, die richtige Diagnose zu stellen und die geeignete Behandlung zu finden. Seit fünf Jahren sucht die Familie nach Gewissheit – zuerst in ihrem Wohnort in Bad Reichenhall.

"Wir hatten einen Arzt, der hat gesagt, der David wächst zu schnell. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Dann waren wir in Traunstein, die haben nichts gefunden. Die haben uns dann nach München überwiesen und dann sind die ganzen Kontrollen losgegangen. Wir wissen bis heute noch nicht ganz genau, was der David hat. Alle sechs Monate haben wir eine andere Prognose gehabt." Davor Sentic, Vater Davids

Das Geld der Familie wird knapp

Gleichzeitig wird daheim das Geld knapp. Die Sentics bräuchten dringend einen Treppenlift für David, wissen aber nicht, wie sie sich ihn leisten sollen. Und die Krankenkasse bezahlt oft erst nach langem Hin und Her für Behandlungen oder spezielle Ausrüstung. Ein unerträglicher Zustand, findet Thomas Hörl, Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr Bayrisch Gmain, in der auch Davids Vater aktiv ist.

"Ich hab´den David kennengelernt, als er noch gesund war. Da hat er mit meinem Buben Fußball gespielt. Da war ich Trainer. Das tut weh, wenn man sieht, wie das vorangeht. Und nachdem das so krass geworden ist heuer, haben wir gesagt, wie müssen was tun." Thomas Hörl, Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr Bayrisch Gmain

Feuerwehr ruft zu Spenden auf

Die Feuerwehrler sammeln im Internet Spenden für Davids Familie. Sie bitten erfahrene Ärzte, sich zu melden. Und sie haben ein Internet-Forum eingerichtet für Menschen, die an derselben oder einer ähnlichen Krankheit leiden.

"Da hoffen wir, dass wir das Quäntchen Glück haben, dass David geheilt wird oder die Krankheit mal gestoppt ist. Dass man dann vielleicht anderen Menschen helfen kann, die ähnliche Symptome haben, dass man da eine Verbindung schafft, dass mehrere Leute davon Nutzen ziehen und geheilt werden können." Thomas Hörl, Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr Bayrisch Gmain

Zur Reinigung des Blutplasmas nach München

Die kommenden drei Wochen verbringt David in München, sein Blutplasma wird quasi gereinigt. Vielleicht muss er sogar über Weihnachten im Krankenhaus bleiben, aber selbst das wäre es ihm wert. Denn immerhin wächst dadurch bei dem 16-Jährigen die Hoffnung, dass er vielleicht doch wieder gesund wird und das tun kann, was er sich schon so lange wünscht.

"Vor allem Sport machen, weil früher war ich ja ein sehr sportlicher Typ. Ich würde gerne mal wieder Skifahren oder ähnliches."

Wer David helfen möchte, kann an die Feuerwehr in Bayrisch Gmain spenden. Das Geld kommt zu hundert Prozent Davids Familie zugute. IBAN: DE54 7105 0000 0020 469284, BIC: BYLADEM1BGL.