Unglücksstelle an Lech-Altwasser entschärft

Nach dem tödlichen Unfall eines Familienvaters an einem Altwasser des Lechs bei Münster (Landkreis Donau-Ries), hat die Gemeinde die gefährliche Stelle entschärft. Die Wasserwalze hatte sich durch einen Absatz in dem kleinen Fluss unter einer Brücke gebildet. Dort wurden jetzt Wasserbausteine eingebracht, die die Kraft des Wassers brechen sollen und so verhindern, dass die tückischen Strudel entstehen.

Tödlicher Rettungsversuch

Ende Juni war der 42 Jahre alte Mann beim Versuch, seiner Frau aus dem Wasser zu helfen, offenbar in diese Strudel geraten. Letztendlich ertrank er in dem sehr kalten und an dieser Stelle sehr tiefen Wasser. Seine Frau war zuvor ins Wasser gegangen, um den gemeinsamen Hund zu retten.

Erster Todesfall vor zwei Jahren

Zwei Jahre zuvor war ein Spaziergänger ebenfalls an dieser Stelle im Winter tödlich verunglückt. Lange hatte man als Todesursache einen Herzinfarkt oder ähnliches, verursacht durch das eiskalte Wasser, angenommen. Es könnte sein, dass auch er Probleme wegen der Wasserwalze hatte. Beide Male waren die Besitzer ins Wasser gegangen, um ihren Hund zu retten, dem es offenbar nicht mehr gelang, ans Ufer zu kommen.

Hund in den Lechauen anleinen

Bürgermeister Gerhard Pfitzmaier weist unterdessen darauf hin, dass es dort ansonsten nie Probleme gegeben habe. Er fordert außerdem alle Hundebesitzer auf, ihre Hunde in den Lechauen an Wasserzugängen und vor allem auch zum Schutz der Wildtiere anzuleinen.