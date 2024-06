Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Unglück in den Tiroler Alpen: Wanderer aus Allgäu tot geborgen

Ein 60-jähriger Allgäuer ist in den Tiroler Alpen tödlich verunglückt. Seine Leiche wurde unterhalb der Köllenspitze gefunden; der Wanderer war vermutlich abgestürzt. Bei einer Bergtour in der Region brach sich zudem eine Frau am Wochenende den Arm.