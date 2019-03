16.03.2019, 07:37 Uhr

Parteitag: Bayerische FDP diskutiert über Öko und Frauenquote

Die bayerischen Liberalen treffen sich zum Parteitag in Erlangen. Der Frauenanteil soll mit einer Art Quote erhöht werden. Das könnte Unmut an der Basis auslösen. Außerdem will die FDP Positionen zum Naturschutz beschließen.