Ungewöhnliches Video: Wolf im Landkreis Miltenberg gesichtet?

Zwischen Mönchberg und Röllbach im Landkreis Miltenberg ist möglicherweise ein Wolf unterwegs. Am Dienstagnachmittag haben Mitarbeiter des Försters Hubert Astraschewsky das Tier entdeckt und gefilmt. Aktuell ist unklar, ob es sich bei dem Tier tatsächlich um einen Wolf handelt, viele halten es aber für sehr wahrscheinlich.

Video des vermeintlichen Wolfs verbreitet sich wie ein Lauffeuer

Sascha Hirschmann war mit dem Auto unterwegs, als er das Tier entdeckte. Im Gespräch mit BR24 erzählt er, dass es aus einem Rapsfeld gekommen sei und dann die Bundesstraße überquert habe. "Das kann kein Hund sein, das muss ein Wolf sein", habe er wegen des "unverkennbaren Aussehens" und des typischen Verhaltens gedacht. An einem Feldweg sei es ihm schließlich gelungen, das Tier zu filmen.

Er habe es eigentlich nicht für eine "Riesensensation" gehalten, weil zuletzt öfter vermeintliche Wölfe von Spaziergängern oder Fotofallen registriert worden seien – so zuletzt vor wenigen Tagen im nicht weit entfernten Kahlgrund. Nun habe sich das Video aber offenbar in diversen Whatsapp-Gruppen "wie ein Lauffeuer" verbreitet und er erhalte viele Anrufe und Nachrichten "von allen möglichen Ecken". Dass er das Tier am helllichten Tag filmen konnte, sei wohl doch ungewöhnlich und viele Experten seien begeistert. Und: Die Fachleute sind sich wohl auch ziemlich sicher, dass es tatsächlich ein Wolf ist, erzählt Sascha Hirschmann zwei Tage nach der Begegnung weiter.

Experten: "mit großer Wahrscheinlichkeit ein Wolf"

"Wolfbeauftragte werten das Videomaterial aus. Wir gehen aber davon aus, dass es sich bei dem Tier mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Wolf handelt", sagt auch Förster Hubert Astraschewsky. Das erkenne man unter anderem am Fluchtverhalten. Ein Hund beispielsweise würde sich anders verhalten. Dem Förster zufolge ist der Raum Mönchberg ein wildreiches Gebiet. Das könne den Wolf anziehen. Für Bürgerinnen und Bürger bestehe vorerst keinerlei Gefahr. Es sei aktuell unklar, ob das Tier überhaupt in dem Gebiet bleiben wird oder einfach weiterzieht.

Bislang sei es jedenfalls unüblich, dass sich im Raum Mönchberg Wölfe niederlassen. In jüngster Zeit habe es keine Anzeichen für einen Wolf in dem Gebiet gegeben: So habe es bislang beispielsweise keine Fälle von gerissenen Tieren gegeben, so Astraschewsky. "In den letzten Jahren ist aber eine größere Ausbreitungsdynamik da. Die Wolfspopulation nimmt insgesamt zu", meint der Förster.

Auch Wolfsexperte Andreas Gries vom Netzwerk großer Beutegreifer der Arbeitsgruppe beim Bayerischen Landesamt für Umwelt teilt auf Anfrage von BR24 , dass es sich bei dem Tier im Video um ein "wolfsähnliches Tier" handelt. Weitere Indizien gebe es aktuell nicht. Möglicherweise sei es ein vorbeiziehendes Jungtier, das nicht lange bleiben wird.