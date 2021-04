Ungewöhnlicher Polizei-Einsatz: Ein Teddy sitzt am Straßenrand

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Polizei im Landkreis Wunsiedel gerufen worden. Ein einsamer Teddybär würde an einem Leitpfosten am Straßenrand lehnen, lautete die Nachricht an die Inspektion in Marktredwitz.

Polizei nimmt den Teddy mit und bringt ihn ins Warme

Tatsächlich trafen die Einsatzkräfte auf der Straße zwischen Marktleuthen und Höchstädt im Landkreis Wunsiedel einen stattlichen, ein Meter großen Plüsch-Teddybären an. Offenbar hat ihn dort jemand abgestellt. Das einsame Kuscheltier schaut etwas mitgenommen und schmutzig aus. Die Polizeibeamten ließen den Teddy nicht im Kalten sitzen.

Einsamer Teddy wartet im Fundbüro auf seinen Besitzer

Da der Teddybär laut Polizeibericht nicht sagen konnte, wie er dorthin kam, nahmen ihn die Beamten mit nach Marktredwitz . Sie gaben ihn im Fundbüro der Stadt ab. "Dort kann sich der Teddy aufwärmen und warten, bis ihn sein Besitzer abholt", heißt es in dem Schreiben weiter.