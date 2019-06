21.06.2019, 15:04 Uhr

Ungewöhnlicher Brutplatz : Schwalbennest in der Waschstraße

Einen ungewöhnlichen Brutplatz hat sich eine Schwalbenmutter in Nürnberg für ihren Nachwuchs ausgesucht. In der Waschstraße einer Tankstelle in der Regensburger Straße zieht die Vogelmama ihre Schwalbenkinder auf.