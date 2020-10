Ungewöhnliche Laufbahn: Früher Hebamme, heute Schuldirektorin

Die neue Rektorin der Maria-Ward-Schule in Aschaffenburg, Elke Koch, ist seit Oktober für etwa 500 Mädchen der Realschule und des Gymnasiums verantwortlich. Viele Schülerinnen kennt sie seit ihrer Geburt: Denn Elke Koch war einst Hebamme.

Jetzt Direktorin – einst Hebamme

Einige ihre heutigen Schülerinnen hat Elke Koch früher als Neugeborene betreut. Vor allem kennt sie die Familien und die Haushalte und hat eine innige Beziehung zu vielen Müttern. Die Mädchen sind erstaunt, als sie erfahren, dass ihre jetzige Rektorin 'mal ihre Hebamme war. Ganz verwundert ging es bei der 17-jährigen Lorena zu. Als ihre Mutter und ihr Vater im Oktober den Namen der neuen Schulleiterin Elke Koch hörten, da sagen die Eltern: "Den Namen kennen wir doch". So erzählt es Lorena. Und sie erzählt es mit Stolz.

Jedes Baby bleibt im Gedächtnis

In fast jedem routinierten Beruf vergessen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Begegnungen und Routineabläufe. Aber, wie ist das für eine Hebamme? Elke Koch lächelt. "Nein, das ist ein so einschneidendes Erlebnis für die Eltern, und so etwas Besonderes, dass auch die Hebamme sich das merkt." Insofern schaut die neue Rektorin nicht in Verzeichnissen nach, welche der Kinder und Familien sie betreut hat, sie weiß es aus dem Gedächtnis.

Früher Hebamme, jetzt Rektorin über 500 Schülerinnen in Aschaffenburg. Kann das gut gehen? Elke Koch lässt sich auf so eine Frage gar nicht ein. Sie sieht die "alte Beziehung zu den Familien durchweg als Vorteil". Da sei ein Vertrauen, das sonst nicht möglich wäre. Die 17 Jahre alte Lorena sagt dann auch: "Ich habe immer gespürt, dass zu Frau Koch eine herzliche Beziehung besteht. Das ist anders als bei anderen Lehrerrinnen.

Die Maria-Ward-Schule gilt als eine der traditionsreichen Mädchenschulen in Aschaffenburg. Sie wurde 1747 von Klosterfrauen gegründet.