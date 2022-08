Ungewöhnliche Aktion: Hautscreening im Bikini

Wo Badegäste unbeschwert bei strahlendem Sonnenschein und heißen Temperaturen baden, sieht Petra Ziegler einen "Tatort" für Hautkrebs. Die Dinkelsbühler Hautärztin war bei bestem Badewetter mit ihren Kollegen im Wörnitzstrandbad im Einsatz.

Schlimmerer Hautkrebs nach der Pandemie

Petra Ziegler hat einen Grund, warum sie den Nachmittag im Wörnitzbad verbringt: Zusammen mit ihrem Kollegen Matthias Kleemann führt sie eine Hautscreening-Aktion durch. Ihr ist nämlich aufgefallen, dass sich die Fälle von schweren Hauttumoren in ihrer Praxis häufen. Also wertete sie ihre Patientendaten aus, um ihre Annahme zu prüfen. Und tatsächlich stellte sie fest: Bei festgestellten Hautkrebsfällen war die Eindringtiefe des Tumors höher als bei den letzten Untersuchungen vor Corona. Der Grund: Viele Patienten verzichteten wegen der Pandemie und dem verbundenen Ansteckungsrisiko auf das regelmäßige Screening.

Haut-Screening am Strand von Tel Aviv

Über ihre Studie hielt die Hautärztin einen Vortrag in Tel Aviv bei der Deutsch-Israelischen-Dermatologischen Gesellschaft. Dort gibt es einmal im Jahr eine Hautkrebsvorsorgeaktion am Strand. So entstand die Idee, das in ihrer Heimat Dinkelsbühl ebenfalls an dem Ort zu machen, an dem man seine Haut am meisten schützen muss: beim Baden. Denn das Hautkrebsrisiko ist in Deutschland genauso wie in Israel ein Thema. Die Fälle würden auch in Deutschland seit einigen Jahren zunehmen, so Petra Ziegler. Schuld daran sei die erhöhte UV-Strahlung und die intensive Sonnenstrahlung.

Hautkrebsvorsorge beim Baden

Ein Hautscreening bezahlt die Krankenkasse ab einem Alter von 35 alle zwei Jahre, jüngere Menschen mussten bei dieser Aktion in Dinkelsbühl aber ebenfalls nichts bezahlen. Weil man sich beim Hautscreening ausziehen muss, wurde das Bademeisterin-Zimmer zum Praxisraum und Bademeisterin Susanne Rühl zur Sprechstundenhilfe. Denn sie kümmerte sich um die Terminliste. Dabei stellte sie fest: Am Anfang wurde noch gezögert, am Aktionstag selbst, war kein Termin mehr frei und die Warteliste voll.