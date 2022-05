Ungewöhnliche Aktion: Feuerwehr produziert Quizshow-Video

320.000 ehrenamtliche Feuerwehrleute bei über 7.600 Freiwilligen Feuerwehren in Städten und Gemeinden kümmern sich in Bayern um den Brandschutz. Diese Zahlen des Innenministeriums verdeutlichen, dass das Ehrenamt ein wichtiger Pfeiler in unserer Gesellschaft ist. Die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr geht aber weit über das Löschen von Bränden hinaus. Was also ist noch Aufgabe der Freiwilligen Feuerwehr? Um die Arbeit der Ehrenamtlichen genauer zu erklären, hat die Freiwillige Feuerwehr Schwabach einen Film gedreht.

120-minütige Quizshow war ein Mammutprojekt

Es war ein Mammutprojekt für die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Schwabach. Eine komplette Quizshow haben sie als Film produziert. Ganz allein und ohne professionelle Hilfe. Herausgekommen sind 120 Minuten Unterhaltung und Information. Die Akteure sind am Preview-Abend alle ein wenig angespannt. Das ändert sich aber ganz schnell, als beim Publikum die ersten herzhaften Lacher einsetzen und wenig später der Beifall einsetzt: "Der Applaus hat uns, glaube ich, auch den Erfolg gezeigt", sagt Christian Kolb von der Freiwilligen Feuerwehr Schwabach. Wir sind alle Laien, wir haben das alles zum ersten Mal gemacht. Keiner hatte bisher eine Kamera in der Hand oder hat irgendein Drehbuch geschrieben, von daher sind wir sehr zufrieden damit."