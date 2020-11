Ungewöhnlich viele Geisterfahrer im Tunnel Farchant

Ob auf der Autobahn oder im Tunnel – ein Geisterfahrer ist immer ein Albtraum. Nördlich von Garmisch-Partenkirchen wird der allerdings in letzter Zeit öfter Wirklichkeit: Im Tunnel Farchant waren allein in den vergangenen Wochen fünf Autos in der falschen Richtung in der Tunnelröhre unterwegs.

Geisterfahrer mit Schutzengel

Zuletzt war es am Mittwochmorgen (11.11.2020) wieder soweit: Ein Autofahrer fuhr in die falsche Seite des Farchanter Tunnels ein. Zwei entgegenkommende Autos konnten ihm gerade noch ausweichen.

Auch bei den früheren Vorfällen passierten keine Unfälle – wohl unter anderem deshalb, weil im Tunnel derzeit ein Tempolimit von 80 km/h gilt.

Verwirrt die neue Verkehrsführung?

Grund für die Häufung der Falschfahrer im Tunnel Farchant ist möglicherweise die veränderte Verkehrsführung vor den beiden Tunnelröhren. Im Rahmen der Bauarbeiten für den neuen Tunnel Oberau wurde die Straßenführung vor einiger Zeit geändert.

Anfang November hatte sich darum bereits eine Expertenkommission vor Ort getroffen, um zu prüfen, ob der Baustellenbereich irreführend sei. Das Ergebnis: Die Warnbaken und Markierungen seien eigentlich eindeutig. Die Sicherungsmaßnahmen sollen jetzt nochmals überprüft werden.

Was tun, wenn man selbst der Geisterfahrer ist?

Aufpassen sollten Autofahrer schon vor dem Tunnel Farchant: Josef Grasecker von der Polizei Garmisch-Partenkirchen empfiehlt, bereits im Baustellenbereich vom neuen Tunnel Oberau besonders aufmerksam zu fahren und zu kontrollieren, ob man auf der richtigen Fahrbahn ist. Wichtigster Anhaltspunkt sind die Straßenschilder: Schauen diese in die andere Richtung, kann etwas nicht stimmen. Dann gilt: sofort an den Fahrbahnrand fahren und Warnblinkanlage einschalten.