Ungewöhnlich, kreativ und selbstgemacht: Upcycling zu Ostern

Ei, Ei, Ei, bald ist wieder Ostern und die Ersten fangen schon an, beim Backen die Eier nicht zu zerschlagen, sondern auszupusten – man könnte ja welche zum Anmalen gebrauchen. Auf "alle Jahre wieder das Gleiche" hat die 10-jährige Hannah Blesch aus Margetshöchheim so gar keine Lust und will es in diesem Jahr mit "Upcycling" probieren – sprich: aus Alt macht Neu. Dinge, die andere wegschmeißen, bekommen einen zweiten Auftritt und sind am Ende sogar noch schöner. Außerdem sei es sowieso uncool, wie die Großen immer alles gleich neu zu kaufen. Deshalb hat sie jede Menge kreative Ideen.

Holzpalette wird zum Hochbeet

Ein Bekannter wusste nicht wohin mit der Holzpalette. Eine Win-Win-Situation. Bei ihm stand sie nur herum und Hannah hatte gleich eine Idee. Mit ein paar kräftigen Schlägen löst sie die Zwischenlatten, stellt die Palette senkrecht auf und nagelt die losgelösten Bretter wieder an. Aus der Folie von der Blumenerde schneidet sie passende Flächen aus – damit die Erde am Ende nicht wieder unten raus rieselt. Mit Pflanzerde befüllen und je nach Belieben Kräuter oder Frühlingsblüher in das upgecycelte Hochbeet setzen und mit leeren Schneckenhäusern oder Steinen dekorieren. Hannah hat vor, ihr dreistöckiges Werk am Ende noch bunt anzumalen.

Topf aus Tetrapack

Hannah schmeißt auch leere Tetrapacks von Milch oder Saft nicht weg. Sie schneidet das obere Drittel ab und wäscht die Verpackungen gut aus. Dann löst sie die äußere Beschichtung ab – vorsichtig, sonst reißen schnell Löcher in den Karton. Die Verpackung lässt sich prima mit Wachs-, Bunt- oder Filzstiften bemalen. Osterhase oder Küken sind schöne Motive, meint Hannah. Anschließend Erde rein und mit Kräutern oder Frühlingsblühern bepflanzen.

Kaputte Lieblingstasse bekommt zweiten Auftritt

Erst kürzlich hat sich Hannah ziemlich geärgert, weil ihre Lieblingstasse runtergefallen ist. Jetzt zu Ostern bekommt das Porzellan einen zweiten Auftritt. Ob Tulpen, Primeln oder Traubenhyazinthen – es sieht einfach goldig aus, wenn die Frühlingsblüher ihre Köpfe aus den Tassen recken.

Weitere kreative Upcycling-Ideen

Auch aufgeschlagene Eierschalenhälften werden im Handumdrehen zu kleinen Vasen. Wasser und Gänseblümchen rein, schnell ist das kleine Mitbringsel perfekt. Und bunte Luftballons eignen sich prima, um eine leere Glasflasche in eine hübsche Vase zu verwandeln. Dafür einen Ballon in jedes Gefäß stecken und über den Flaschenhals stülpen. Anschließend mit etwas Druck, Wasser aus der Leitung einfüllen – schon bläht sich der Luftballon auf und es sieht aus, als hätte die Flasche ein buntes Osterei verschluckt. Blume rein – fertig ist die upgecycelte Designervase von Hannah.

Geheimtipp von Hannah

Und abschließend noch Hannahs Geheimtipp: Aus frischen FFP2-Masken bastelt sie Osternester. "Aus altem Geschenkpapier, Zeitschriften oder Kalenderblättern schneide ich die Form der Maske aus und klebe die zwei Hälften auf", erklärt Hannah. Anschließend befüllt sie "das etwas andere Nest" mit Ostergras, Eiern oder Süßem. Das Besondere daran: Die Aufhängung ist gleich inklusive und Hannah hat damit mit Sicherheit eines der kreativsten Nester für Ostern. Jetzt muss sie sich nur noch entscheiden, wer welches besondere Geschenk bekommt.