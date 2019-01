Ungewisse Zukunft für Raubtier- und Exotenasyl in Wallersdorf

Wie soll es in Zukunft weitergehen? Der Verein Raubtier- und Exotenasyl in Wallersdorf bei Ansbach mit derzeit 270 Mitgliedern weiß es nicht. Die Auffangstation kümmert sich um in Not geratene Raubkatzen, Primaten und Exoten aller Art. Aber: Die Auffangstation für in Not geratene Tiere ist in die Jahre gekommen.

Anlage muss saniert werden

Durch das Dach des Haupthauses regnet es hinein, die Fliesen platzen von den Wänden und die Gehege müssten dringend erweitert werden. Um die Anlage zu sanieren und langfristig zu erhalten, rechnet der Verein mit Investitionen von bis zu einer Million Euro. Zu viel, um sie allein zu stemmen.

Freistaat soll helfen

Das Finanzproblem begleitet den Verein schon seit längerem. Vorstand Hannes Hüttinger fordert deshalb Unterstützung vom Freistaat. Immerhin sei die Anlage in Wallersdorf einzigartig in Bayern und die Behörden würden immer wieder um die Aufnahme beschlagnahmter Tiere bitten. Ohne Zuschüsse drohe dem Raubkatzenasyl das Aus.