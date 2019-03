Ungelöste Fälle in Bayern: Mord verjährt nicht

Pilzsucher fanden skelettierte Leichenteile – Maria Baumer

Im Mai 2012 verschwand Maria Baumer. 16 Monate nach ihrem Verschwinden fanden Pilzsucher das Skelett der 26-Jährigen in einem Wald bei Bernhardswald (Landkreis Regensburg). Bis heute ist ungeklärt, wer die Frau umgebracht hat. Zunächst verdächtigte die Polizei den Verlobten der Frau. Er saß vorübergehend in Untersuchungshaft, wurde aber im November 2013 wieder freigelassen. Erst im Januar 2018 wurden die Ermittlungen gegen den Mann dann endgültig eingestellt.

Allerdings ist der Fall für die Polizei nicht abgeschlossen. Wenn sich neue Hinweise ergäben, würde er wieder aufgerollt, sagte Dietmar Winterberg vom Polizeipräsidium Oberpfalz dem BR. Von Zeit zu Zeit nehme man sich so einen Fall wieder vor. Schon aufgrund von DNA-Analyse-Methoden, die es damals noch nicht gab, bestehe die Möglichkeit, solche Fälle doch noch zu lösen, so Winterberg weiter. Die Arbeit an einem sogenannten Cold Case bedeute für die Polizei vor allem akribisches Aktenstudium.

Ursula Herrmann: Zweifel an Schuld des Verurteilen

1981 wurde Ursula Herrmann aus Eching am Ammersee entführt. Man fand die Zehnjährige später erstickt in einer vergrabenen Holzkiste. Verurteilt wurde für die Tat 2010 Werner M., aber nicht wegen Mordes, sondern wegen erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge. Es war ein Indizienprozess. Einen direkten Beweis gegen ihn gab es nicht, er selbst bestreitet die Tat.

Der Bruder von Ursula Herrmann hat auf eigene Faust recherchiert und der Staatsanwaltschaft Augsburg Indizien vorgelegt. Sie lassen auf eine junge Tätergruppe schließen. Spuren führen zu Schülern eines Privat-Internats. Michael Herrmann will, dass in dem Fall neu ermittelt wird.

2001 verschwand Peggy K. aus Lichtenberg

Im Jahr 2001 ist die damals neunjährige Peggy K. aus Lichtenberg im Landkreis Hof spurlos verschwunden. 2004 wurde der geistig behinderte Gastwirtssohn Ulvi K. als ihr Mörder verurteilt. In einem aufwändigen Wiederaufnahmeverfahren wurde er zehn Jahre später freigesprochen. Im Juli 2016 fand ein Pilzsammler in einem Waldstück an der bayerisch-thüringischen Grenze die sterblichen Überreste von Peggy. Im Oktober des gleichen Jahres vermuten Polizei und Staatsanwalt einen Zusammenhang mit dem NSU. Bei den Knochen von Peggy wurde DNA von Uwe Böhnhardt gefunden.

Ein halbes Jahr später räumen die Ermittler ein, dass ihnen eine Panne passiert ist. Bei der Spurensicherung wurde das gleiche Werkzeug verwendet wie in Böhnhardts ausgebranntem Wohnwagen. 2018 ist Manuel S. ins Zentrum der Ermittlungen der Soko Peggy gerückt. Bei den Knochen von Peggy wurden Torf und Farbreste von Renovierungsarbeiten gefunden, die auf ihn hindeuteten. Im September hat er gestanden, dass er das tote Mädchen an einer Bushaltestelle in Lichtenberg von einem anderen Mann übernommen hat. Er soll noch versucht haben, sie wiederzubeleben. Dann soll er die Leiche in einem Waldstück an der bayerisch-thüringischen Grenze abgelegt haben.

Aktuell wird gegen die Ermittler selbst ermittelt

Weil kein dringender Tatverdacht gegen ihn bestand, blieb er auf freiem Fuß. Im Dezember hat er sein Teilgeständnis widerrufen. Mitte Dezember wurde ein Haftbefehl wegen Mordes gegen ihn erlassen. Am Nachmittag des Heiligen Abends wurde er wieder freigelassen. Die Ermittler konnten ihm den dringenden Tatverdacht wegen Mordes nicht nachweisen. Die Ermittlungen der 30-köpfigen Soko Peggy gehen weiter.

Derzeit wird allerdings gegen die Ermittler selbst ermittelt. Sie hatten mehreren Menschen in Lichtenberg Tonaufnahmen von einem Gespräch zwischen Ulvi K. und seinem Vater aus dem Jahr 2002 vorgespielt, die offenbar heimlich aufgenommen worden waren. Darin soll Ulvi gesagt haben, dass er und Manuel S. dabei gewesen seien, als Peggy im Mai 2001 ums Leben gekommen sei. Die Staatsanwaltschaft Würzburg ermittelt wegen des Verdachts einer Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Die Staatsanwaltschaft prüft außerdem, ob eine Verletzung des Dienstgeheimnisses und der Geheimhaltungspflicht vorliege.

DNA-Analyse lässt alte ungelöste Kriminalfälle wieder aufleben