Ungelöst seit den 60ern: Rätselhafte Frauenmorde in Augsburg

Augsburg ist nach dem Zweiten Weltkrieg die größte US-Garnisonsstadt in Schwaben, mit rund 17.000 Soldaten. Viele haben Beziehungen mit einheimischen Frauen, erinnert sich der Augsburger Edgar Mathe. Er hat Anfang der 70er Jahre während des Studiums als Taxifahrer gearbeitet und im Umfeld der Kasernen oft GIs chauffiert. Die Amerikaner seien gesuchte Partner gewesen, sagt er: "Für die Frauen war das ein leichterer Weg, zu etwas Vergnügen zu kommen und nicht auf jeden Pfennig schauen zu müssen."

Frauen ließen sich im Kofferraum in Kaserne einschmuggeln

Besonders abenteuerlustige Ladies ließen sich sogar in die Kasernen einschmuggeln, weil es in den Clubs dort die beste Musik gab, weiß Mathe: "Das ging am besten mit dem VW-Käfer, weil die Militärpolizisten wussten nicht zwingend, dass der den Kofferraum vorne hatte". Nicht immer freilich geht es allein um Liebe, oft auch nur um Geld. Manche der Frauen arbeiten als Prostituierte oder schaffen nebenher an. In mehreren Fällen endet das tödlich. Edgar Mathe erinnert sich den konkreten Fall, von "Billy Joe". Der stand im Verdacht, eine Prostituierte stranguliert zu haben. Er lebte bei seiner Freundin in Lechhausen, wurde dort von der deutschen Polizei abgeholt und an die Kaserne gebracht. "Von dort ist er verschoben worden in die USA, was dann war, ist der deutschen Öffentlichkeit nicht bekannt".

Aufklärung endet an am Kasernentor der Amerikaner

Bei der Augsburger Kripo sind weitere Fälle aktenkundig. Thomas Hauck, Leiter der Augsburger Mordkommission, hat den Ordner vor sich, in dem alle ungeklärten Augsburger Frauenmorde in Kurzform zusammengefasst sind. Sechzehn Fälle sind es insgesamt. In mindestens vier wurde konkret gegen amerikanische Soldaten ermittelt – wegen Mordes.

Viele GIs waren aus Kriegsgebieten nach Augsburg gekommen

Immer wieder ist generell gegen US-Soldaten ermittelt worden, weiß Kommissar Bernd Krämer. "Viele waren vorher in Kriegsgebieten gewesen, da hat es viel mehr Gewalt gegeben". Der Ermittler erinnert sich noch an Szene, wie die Militärpolizei ein Bierzelt auf dem Plärrer-Volksfest geräumt hat: "Das war eine Gewalt, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen". Er glaubt, dass viele Soldaten geschädigt waren durch ihren Einsatz im Krieg, "die hatten ein ganz anderes Gewaltpotential".

Schuhe erinnern an 22-Jähriger Augsburgerin

Auch im Fall der erst 22 Jahre alten Christine Kristowsky stehen daher zunächst GIs im Verdacht. Die junge Frau wird 1973 nackt und erstochen in einem Wassergraben aufgefunden, am Vorabend war sie in einer Disko unterwegs, drei GIs werden sogar in U-Haft genommen. Doch mangels Beweisen müssen sie wieder frei gelassen werden. Der Fall ist bis heute ungeklärt. Die rotgestreiften Plateauschuhe der Frau stehen in einem Glaskasten im Flur der Augsburger Kripo, neben ihrem Portraitbild, als eine Art Mahnmal für all die ungelösten Mordfälle der Stadt. Die Schwarzweißfotos der Opfer wirken seltsam rührend, auch auf die Beamten, die heute ermitteln. Sie haben höchsten Respekt vor der Arbeit der früheren Kollegen, die Ordner voll an Zeugenbefragungen und Beweismaterial zusammen getragen haben. "Da war der Ermittler der Computer, der alle Fakten im Kopf hatte", sagt Thomas Hauck.

Mutmaßlicher Frauenmörder wurde gefasst – aber nicht verurteilt

Für die Ermittler ist frustrierend, dass trotz akribischer Beweissicherung die Aufklärung von Verbrechen regelmäßig am Tor der US-Kaserne endet. Wie etwa der Fall von Leonard Patrick Constantine, der 1966 eine Prostituierte ermordet haben soll. In seinem Auto wurden Blutspuren des Opfers gefunden. Für Polizeibeamten damals ist klar, dass sie den Täter gefasst haben. Doch der wird nicht zur Rechenschaft gezogen, sondern von der Militärpolizei abgeholt und nach Korea verfrachtet, so Bernd Krämer: "Er ist laut unseren Unterlagen niemals verurteilt worden".

Werden die Cold-Cases noch aufgeklärt?

Für die damaligen Ermittler sei das wohl nur schwer auszuhalten gewesen, meint der Augsburger Kripochef Thomas Hauck. Er könne das verstehen. Hauck hofft, dass es auch für die Cold-Cases-Fälle in seiner Mappe noch eine Aufklärung gibt: Ein DNA-Match zu einem anderen Fall. Ein Zeuge, der sich nach Jahrzehnten des Schweigens endlich traut zu sprechen. Ein Täter, der sich auf dem Sterbebett erleichtern will. "Bei uns ist keines der Opfer vergessen", sagt Hauck. Immerhin: Heute, im Zeitalter der DNA-Testung und Handydatenauswertung gibt es viel weniger unaufgeklärte Morde. Die Chancen für einen Mörder ungestraft davon zu kommen, stünden schlecht, so die Ermittler. In Augsburg gibt es aktuell keinen einzigen ungeklärten Mordfall aus neuerer Zeit.

Tatort Heimat" ist eine Serie zu historischen Kriminalfällen: Mord und Totschlag, Betrug und Wilderei - in Bayern geht's manchmal ziemlich kriminell zu. Die radioWelt auf Bayern 2 schaut auf Fälle, die auch Jahre und Jahrzehnte später nicht in Vergessenheit geraten sind. Hier gibt's alle Beiträge.