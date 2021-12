Ungeklärter Mord in Bayreuth: Soko Radweg soll aufgelöst werden

Mehr als 16 Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 24 Jahre alten Mannes in Bayreuth ist der Täter immer noch nicht ermittelt. Nun soll die Soko Radweg aufgelöst werden, wie das Polizeipräsidium Oberfranken der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt hat. Die Ermittlungen sollen bei der Kriminalpolizei Bayreuth weitergeführt werden.

Soko Radweg soll aufgelöst werden

Ursprünglich seien rund 30 Ermittler Teil der "Soko Radweg" gewesen, die Personalstärke wurde im Laufe der Zeit allerdings bereits reduziert. Die Beamten hätten mehr als 1.800 Vernehmungen durchgeführt und einen großen Teil der Ermittlungsansätze abgearbeitet, so die Polizei. Vernommen worden seien sowohl Zeugen als auch Verdächtige.

Der leblose Körper des 24-Jährigen war in der Nacht auf den 19. August 2020 auf einem Radweg nahe der Universität Bayreuth von Passanten gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der junge Mann "mit absolutem Tötungswillen" erstochen wurde. Die genauen Hintergründe sind bis heute unklar.

Täter könnte sich komplett zurückgezogen haben

Laut dem Täterprofil von Profilern der Operativen Fallanalyse Bayern (OFA) sei es denkbar, dass der Täter in einer "psychischen Auffälligkeit" gehandelt habe. Das heißt: Angst, Verfolgungsideen oder eine vermeintliche Bedrohung könnten zu erhöhter Aggression geführt haben.

"Zur Abwehr der gefühlten Bedrohung kommt es dabei häufig zu einer Bewaffnung und dem permanenten Mitführen von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen", betonte Kriminalrat Alexander Horn, der Leiter der OFA Bayern, im Januar nach der Erstellung des Profils. Laut dem Profiler wäre es nach der Tat denkbar, dass sich der Täter komplett zurückgezogen habe. Ein Jahr nach der Tat lebten Anwohner noch immer in Angst und meiden den Radweg nach Einbruch der Dunkelheit.

Fahndung im Fernsehen und mit Plakatkampagne

Um den Täter zu finden wurde der Fall zweimal in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" gezeigt. Viele Hinweise gingen ein. Außerdem startete die Soko eine Plakatkampagne mit einem Foto des Opfers und der Frage "Wer hat mich hier ermordet?". Das Plakat hing rund drei Monate lang in der Nähe des Tatorts. Insgesamt seien rund 400 Hinweise nach den TV-Ausstrahlungen und anlässlich des Plakats vonseiten der Bevölkerung eingegangen, teilte die Polizei mit.

Rätselhafter Hammerkopf

Ein weiteres Rätsel gibt den ermittelnden Beamten auch ein am Tatort in Bayreuth gefundener abgebrochener, 500 Gramm schwerer Hammerkopf auf. Der Metallkopf ist Teil eines älteren Schlosserhammers. Ob dieser in Zusammenhang mit der Tat steht oder nicht, sei nach wie vor unklar.

Parallelen zu Fall in Erlangen wurden untersucht

Im September hat es einen Fall in Erlangen gegeben, bei dem ein psychisch auffälliger 33-Jähriger festgenommen wurde. Er hatte einen Vorschlaghammer in Richtung eines Radfahrers geworfen. Nachdem die Ermittler Parallelen zum Fall in Bayreuth untersuchten, schlossen sie einen Zusammenhang jedoch aus.

Mit Material von dpa.