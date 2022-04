Ungeimpfte im Gesundheitswesen: Wie läuft die Impfberatung?

"Für welchen Impfstoff sind Sie hier?", fragt der Mitarbeiter am Empfang. "Für keinen", sagt die junge Frau sofort. Nur für das Beratungsgespräch. Sie ist eine von drei ungeimpften Personen aus dem Gesundheitswesen, die heute im Impfzentrum Gasteig in München einen Termin wahrnimmt. Mit dem BR sprechen will sie nicht. "Sonst rege ich mich nur wieder auf."

München: Nur rund 80 Beratungsgespräche zur Covid-Impfung

Beratungstermine sollten Impfunwillige im Gesundheitswesen überzeugen. Doch die Nachfrage hält sich in Grenzen. Von rund 5.300 gemeldeten Personen haben sich in München bisher nur etwa 80 am Gasteig und am Marienplatz beraten lassen, so das Gesundheitsreferat diese Woche. Zumindest am Impfzentrum Gasteig hätte sich danach seines Wissens noch keiner aus diesem Personenkreis impfen lassen, so der ärztliche Leiter Philip Kampmann.

Die Corona-Impfpflicht gilt nicht nur für Ärzte und Pflegepersonal, sondern etwa auch für Hausmeister, Köche oder Reinigungskräfte in Heimen oder Krankenhäusern. Betreffende können sich im Impfzentrum beraten lassen, auf Wunsch auch beim Haus- oder Facharzt. Die Gespräche sind freiwillig. Die Teilnahme könnten die Gesundheitsämter aber positiv werten.

Je nach Region sind die Ämter unterschiedlich weit. In Regensburg und Nürnberg ist man erst dabei, Betreffende anzuschreiben. Auch Passau kann noch keine Aussage zu den Gesprächen treffen – außer, dass sich schon jetzt für das Gesundheitsamt insgesamt ein enormer Mehraufwand abzeichnet.

Gut zuhören, ohne Druck

Am Impfzentrum Gasteig versucht man, Überzeugungsarbeit zu leisten. "Wir sind alle sehr motiviert und kämpfen für die Impfung", sagt etwa die Ärztin Susanne Linder. Trotz aller Emotionen versucht sie, bei der Beratung eigene Gefühle zurückzunehmen, gut zuzuhören, Informationen zu geben und keinen Druck aufzubauen. "Druck erzeugt den gegenteiligen Effekt."

Den Frust merkt man ihr aber doch an. Wer sich jetzt beraten lasse, tue das in erster Linie, um die Bestätigung fürs Gesundheitsamt zu bekommen. Vor Kurzem sei etwa ein junger Krankenpfleger bei ihr gewesen – im völligen Vertrauen auf seine Gesundheit. "Er hat noch nie ein Antibiotikum gebraucht, er hatte keine Infektionen, und er traut seinem Körper einfach zu, ohne Impfung durch die Corona-Pandemie zu kommen." Dass sie ihn überzeugt hat, glaubt Linder nicht.