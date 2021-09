vor 16 Minuten

Ungebetene Gäste lassen Party eskalieren

Eine private Feier in Bad Wörishofen im Unteralläu ist am vergangenen Wochenende so eskaliert, dass die Polizei nun wegen versuchten Totschlags ermittelt. Offenbar waren ungebetene Partygäste gewalttätig geworden.