Ungarisches Konsulat und ein seltsames Geschenk in Nürnberg

Nach der Einweihung des ungarischen Konsulats in Nürnberg hat sich Ungarns Außenminister Péter Szijjártó in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Als Geschenk an den Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) brachte Szijjártó eine Dürer-Skulptur und zwei Teqball-Tische mit, produziert und hergestellt von einer ungarischen Firma. Ein Teqball-Tisch ist eine Art gebogene Tischtennisplatte. Auf ihr wird mit einem normalen Fußball hin und her gespielt.