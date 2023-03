Unfreiwillig schulfrei: Schulbusse im Allgäu fallen ständig aus

Isabel Blank steht in Lindenberg im Allgäu an der Haltestelle. Ob ihr Bus heute kommt, weiß sie nicht. Gerade hat er schon fast zehn Minuten Verspätung. Sie und ihre Mitschüler aus den umliegenden Orten schauen immer wieder nervös in die Richtung, aus der der Bus normalerweise die Haltestelle anfährt. Die 16-Jährige sagt: "Wenn der hier zu spät kommt, verpasse ich meinen zweiten Bus und komme dann auch nicht nach Hause."

Dann muss sie wieder ihre Mutter anrufen. Die allerdings ist arbeiten. Fraglich, ob sie Zeit hat, Isabel kurzfristig abzuholen. Dann müsste Isabel zurück zum Gymnasium Lindenberg laufen und dort im Aufenthaltsraum warten, bis jemand sie holen kann.

Unterricht wegen ausgefallener Schulbusse verpasst

In den vergangenen Monaten hat es solche Situationen häufiger gegeben im Westallgäu. Immer wieder fallen Kurse in der Früh und am Mittag aus. Isabel sagt, sie habe bereits zwei volle Schultage verpasst. Sechs bis sieben Mal habe sie früher gehen müssen, weil später kein Schulbus mehr gefahren sei. Deshalb habe sie den Unterricht verpasst. Meistens die gleiche Stunde: Mathematik. In zwei Jahren stehen für die Schülersprecherin die Prüfungen zum Abitur an.

Wenn der Schulbus nicht kommt, spricht Schulleiterin Karin Ulrich von einem triftigen Grund. Deshalb kann die Schule den Eltern auf Antrag für ihre Kinder eine Befreiung vom Unterricht ausstellen. "Wir haben eine Schulpflicht. Also normalerweise müssen die Schüler in die Schule kommen", sagt Ulrich. Das ist gerade nicht immer so. Jetzt kümmerten sich oft die Eltern darum, dass ihre Kinder bis zum Gong da sind.

Schülerbeförderung: Nicht die Aufgabe der Eltern

Carolin Schmidt ist selbst Mutter und zudem Lehrerin am Gymnasium Lindenberg. Sie selbst hat eine Tochter im Grundschulalter, deren Bus ebenfalls schon öfter ausgefallen ist. Oft fahre ihr Mann die Kinder, sagt Schmidt. Als Lehrerin könne sie ihre Schülerinnen und Schüler ja auch nicht einfach alleine lassen, um ihre Tochter abzuholen. "Es ist auch nicht unsere Aufgabe als Eltern. Uns ist auch gar nichts anderes angeboten worden, sondern wir wurden halt vor vollendete Tatsachen gestellt", schildert sie. Ihr Wunsch: bessere Kommunikation.

Informationen zur aktuellen Situation, zu ausgefallenen Kursen auf den einzelnen Linien oder gar zu Echtzeitdaten sucht man auf der Homepage des zuständigen Busunternehmens Regionalbus Augsburg (RBA) vergebens. Auch telefonisch bekommen Schülerinnen, Schüler und Eltern kaum Auskunft. Schulleiterin Karin Ulrich bestätigt: "Wir kriegen die Infos, dass sie (die Busse) ausfallen, es wird ein Grund angegeben, aber es gab noch keine Gespräche mit uns". RBA schicke lediglich eine Mail. Damit ist allerdings nicht gesichert, dass die rechtzeitig bei Direktorin Karin Ulrich die ankommt, um die Informationen pünktlich an die Eltern weiterzuleiten. Es sei vorgekommen, dass am Morgen niemand Bescheid wusste, sagte sie.

Warum so viele Busse ausfallen

Schwabenweit kommt es seit Oktober immer wieder zu Ausfällen, denn etliche Unternehmen haben zu wenige Fahrer, nicht nur RBA. Das Unternehmen begründet auch die Ausfälle im Westallgäu mit Personalmangel. Auch Krankheitsfälle tragen demnach zur Verschärfung bei. Zudem soll es ab Dezember dieses Jahres einen neuen Betreiber geben, der die Strecken im Auftrag des Landkreises übernimmt. Das steht jetzt schon fest. Thomas Bühle von RBA in Lindau hält auch das für einen Grund, dass sich keine neuen Fahrer mehr bewerben. Da helfe es auch nichts, dass das Gehalt erhöht worden sei, sagte er im Gespräch mit BR24.

Auch im Ostallgäu, in Kaufbeuren und Umgebung, sind die Probleme mit den Schul- und Linienbussen massiv, weil das dortige Busunternehmen Kirchweithal keine Leute hat. Teilweise fahren Busse gar nicht, teilweies fallen sie ohne Vorwarnung kurzfristig aus.

Rein rechtlich besteht ein öffentlicher Dienstleistungsvertrag zwischen RBA und dem Landkreis Lindau, um die Beförderung sicherzustellen. Die ausgefallenen Fahrten – das Landratsamt spricht hier von einem Prozent der Gesamtfahrleistung – werden nicht bezahlt. Auf Anfrage heißt es wörtlich: "Der Landkreis schöpft die rechtlichen Möglichkeiten aus der Vereinbarung mit dem Verkehrsunternehmen aus. Wir sind hier auch anwaltlich vertreten." Allerdings nütze aller Druck nichts, "wenn es schlichtweg keine Fahrer gibt und/oder diese krankheitsbedingt ausfallen", steht in der schriftlichen Antwort aus dem Landratsamt.