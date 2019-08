Unfallursache ausgebüxte Pferde: Drei Verletzte auf A92

Im Landkreis Freising sind am Samstagvormittag vier Pferde entlaufen. Sie waren im Bereich Wang auf einer Koppel nahe der A92 und büxten über einen beschädigten Zaun aus. Anschließend liefen sie auf dem Grünstreifen neben der Autobahn, wie die Polizei mitteilte.

Autofahrer will Notruf absetzen, dann kracht es

Ein Autofahrer sah die Pferde, bremste ab und wollte auf den Standstreifen wechseln, um den Notruf zu wählen. Ein anderer Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und prallte mit seinem Wagen in das Fahrzeug.

Der Fahrer im hinteren Wagen zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Seine Beifahrerin verletzte sich leicht.

Fahrerin kommt bei Bremsmanöver von Autobahn ab

Die Autobahn war anfangs in beiden Richtungen komplett gesperrt. Am Stauende bremste eine Frau so stark ab, dass sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und von der Straße abkam. Sie verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Gegen 10 Uhr wurden die Autobahn wieder komplett freigegeben.

Mehrere Polizisten fingen die Pferde ein und brachten sie zurück zu ihrem Besitzer.