20.11.2018, 10:53 Uhr

Unfalltod von Rollerfahrer wird in Cham verhandelt

Über drei Jahre ist ein tödlicher Unfall in Furth im Wald (Lkr. Cham) her. Erst aufwendige Fahndungsmaßnahmen haben den Verdächtigen ermittelt, der jetzt vor Gericht steht. Er soll schuld am Tod eines Rollerfahrers sein.