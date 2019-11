Unfalltod: Neuer Belastungszeuge im Samerberg-Prozess

Am fünften Verhandlungstag um den Unfalltod zweier junger Frauen vom Samerberg im Kreis Rosenheim werden heute weitere Zeugen vor dem Landgericht Traunstein gehört.

Mann wird Zeuge eines belastenden Gesprächs

Mit Spannung wird vor allem die Aussage eines Belastungszeugen erwartet, den der Anwalt einer der Nebenklägerfamilien überraschend erst am vergangenen Verhandlungstag angekündigt hatte. Der Mann ist laut Beweisantrag ehemaliger Mitarbeiter im Betrieb des Vaters von einem der beiden angeklagten BMW-Fahrer. Er soll einen Tag nach dem schweren Unfall mit zwei Toten und drei Schwerverletzten ein Gespräch zwischen den beiden Angeklagten und ihren beiden Beifahrern mitbekommen haben.

Die vier sollen davon gesprochen haben, dass sie einen Golffahrer zum Überholen ihrer Autos provoziert hätten, ihn dann nicht überholen ließen und die Lücke zwischen ihren Fahrzeugen dicht gemacht hätten, um den Golf am Einscheren zu hindern. Das habe dann zu dem schweren Unfall geführt. So steht es im Beweisantrag des Anwalts. Ob der Zeuge diese Angaben auch bestätigen wird, ist die spannende Frage am Nachmittag des heutigen Verhandlungstages.

Golffahrer rammt Kleinwagen mit drei jungen Frauen

In dem Berufungsprozess geht es um einen schweren Unfall im November 2016 auf der Rosenheimer Südumgehung. Der inzwischen schon rechtskräftig verurteilte Fahrer eines Golf GTI aus Ulm war beim Überholen der beiden BMW auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem Kleinwagen dreier junger Frauen vom Samerberg zusammengestoßen. Dabei starben zwei der Frauen, eine dritte – Schwester eines der Opfer – wurde schwerstverletzt. Auch der Unfallverursacher und seine Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen.