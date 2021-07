Unfalltagung in Murnau - jeden kann es treffen

Martin Huth ist selbst Unfallchirurg – von einer Sekunde auf die andere stand er aber nicht mehr am Bett sondern fand sich selbst in einem wieder. Das Becken zertrümmert, mehrere Wirbel gebrochen, Organe schwer beschädigt, dazu zahlreiche Bluttransfusionen und stundenlange Operationen. Gut einen Monat nach dem Motorradunfall ist der 60-Jährige aus Prien am Chiemsee gezeichnet, kann sich nicht bewegen und nur im Bett liegen. Ein Schicksal von vielen hier in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Murnau.

Tage nach Corona-Lockdown fordern Unfallchirurgen

Der Drang nach Aktivität in der Natur hat zugenommen, das spürt jeder, der in der Notfallaufnahme an einem schönen Wochenende Dienst tut. Die Corona-Pandemie habe das sogar nochmal verstärkt, sagt Dr. Angelika Trapp, die Leitende Ärztin der zentralen Notaufnahme in der BG Unfallklinik. Sie kann sich noch gut an das erste schöne Wochenende nach dem Corona-Lockdown vor ein paar Wochen erinnern. Innerhalb von nur drei Stunden kamen acht schwerverletzte Patienten per Rettungshubschrauber in die Klinik. Einer von Ihnen war Martin Huth.