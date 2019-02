Unfallstatistik Oberfranken: Weniger Verletzte, mehr Wildunfälle

In Oberfranken gab es im vergangen Jahr weniger Verletzte bei Unfällen und generell etwas weniger Unfälle im Straßenverkehr. Allerdings ist die Zahl der Wildunfälle gestiegen. Das geht aus der Verkehrsunfallstatistik hervor, die die oberfränkische Polizei heute vorgestellt hat.

Geschwindigkeit als Hauptunfallursache in Oberfranken

Insgesamt ereigneten sich im vergangen Jahr knapp 33.000 Verkehrsunfälle (genau 32.834) in Oberfranken, bei denen 56 Menschen starben. Darunter waren drei Kinder. Die Hauptunfallursache: überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit. Das entspricht auch dem bayernweiten Vergleich, so die Polizei. Dennoch sanken die Geschwindigkeitsunfälle um rund 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Mehr Unfälle wegen Alkohol und Drogen

Zugenommen haben hingegen die Unfälle, die nach Alkohol- oder Drogenkonsum passierten. Zur Verdeutlichung: 270 Personen wurden bei Alkoholunfällen verletzt. Deutlich mehr als die Hälfte der Fahrer hatte mehr als 1,5 Promille Alkohol im Blut.

Drei tödliche Unfälle mit Kindern

Bei drei der tödlichen Unfälle im vergangenen Jahr waren Kinder unter den Opfern. Anfang 2018 starb ein sechs Monate alter Säugling bei Marktrodach im Landkreis Kronach bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Auch ein vier Monate alter Säugling erlitt tödliche Verletzungen bei einem Unfall auf der A9 bei Münchberg im Landkreis Hof. Im Sommer wurde ein achtjähriger Fahrradfahrer von einem Lkw in Michelau im Landkreis Lichtenfels erfasst und tödlich verletzt.

Langer Sommer sorgt für mehr Motorradunfälle

Der heiße und lange Sommer 2018 hatte auch Auswirkungen auf die Anzahl der Motorradunfälle im vergangenen Jahr. Hier sei ein leichter Anstieg zu verzeichnen, so die oberfränkische Polizei weiter. Knapp zwei Drittel der insgesamt 799 Unfälle wurde davon von den Bikern selbst verursacht.

Mehr Unfälle mit Rehen und Wildschweinen

Zugenommen haben auch die Wildunfälle. Auch deshalb beteiligt sich das Polizeipräsidium Oberfranken am Test eines neuen Wildwarnsystems an zwei Versuchsstrecken im Landkreis Wunsiedel. Um die Zahl der Verkehrsunfälle weiter zu verringern, setzt die oberfränkische Polizei auf unterschiedliche Präventionsmaßnahmen, wie etwa die jährliche Motoradsternfahrt in Kulmbach mit Fahrsicherheitstrainings.

Polizei kontrolliert regelmäßig

Im Sommer 2018 wurde zudem eine Motorradkontrollgruppe eingerichtet. Die ist gezielt unterwegs, um Manipulationen an Krafträdern aufzudecken und das Fahrverhalten der Biker positiv zu beeinflussen. Weitere Maßnahmen: eine regelmäßige Ankündigung von Messstellen und Kontrollen auf der Internetseite der oberfränkischen Polizei und spezielle Fortbildungen für Beamte.