Unfallstatistik 2018: mehr Verkehrsunfälle in Mittelfranken

Im Jahr 2017 zählte die Polizei 52.317 Verkehrsunfälle in Mittelfranken. Auch die Zahl der bei Unfällen im Verkehr Getöteten ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen: 2018 kamen 74 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, 2017 waren es 70. Allerdings gab es vor zehn Jahren, im Jahr 2008, 95 Verkehrstote in Mittelfranken.

Hauptgrund für Unfälle: überhöhtes Tempo

Die Hauptursache für schwere Unfälle mit Toten und Schwerverletzten ist nach Angaben der Polizei überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit. Zugenommen haben sowohl die Unfälle mit Fahrrad- als auch mit Motorradbeteiligung. Insbesondere bei den Fahrrädern mit Motorunterstützung werde häufig die Geschwindigkeit unterschätzt, heißt es in der Unfallbilanz.

Mehr Motorradfahrer

Die Polizei will in diesem Jahr verstärkt Motorradfahrer für mehr Sicherheit im Verkehr sensibilisieren. Dafür soll eine eigens neu eingerichtete Kontrollgruppe mit 20 Polizisten den Motorradverkehr in Mittelfranken stärker ins Visier nehmen. Denn offenbar sind immer mehr Menschen auf dem Motorrad unterwegs. Nach Angaben der Polizei Mittelfranken sind die Zulassungen mit diesem Verkehrsmittel seit 2011 um zwanzig Prozent gestiegen.