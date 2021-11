Unfallserie in Rosenheim: Gefahr durch abbiegende LKW

Kontrollen der Schrittgeschwindigkeit beim Abbiegen

Diese furchtbare Serie hat viele Rosenheimer schwer erschüttert. Auch die Polizei ist tief getroffen von der Häufung schwerer Unfälle im Stadtgebiet. Hauptkommissar Robert Maurer von der Polizeiinspektion Rosenheim sagt, die Beamten wollten alles tun, was möglich ist, um solche Unfälle zu verhindern. Ab nächster Woche wird es an mehreren Kreuzungen im Stadtgebiet Kontrollen geben, ob sich die LKW-Fahrer an die neue Regel halten: beim Rechtsabbiegen nur Schrittgeschwindigkeit. Diese Novelle der Straßenverkehrsordnung gilt ab dieser Woche, sie schreibt 4 bis 7 Stundenkilometer vor für LKW, die nach rechts abbiegen. Bei Überschreitung kann ein Bußgeld von 70 Euro verhängt werden. Es gehe der Polizei bei den Kontrollen, so Hauptkommissar Maurer, aber nicht darum, Bußgelder einzukassieren, sondern die LKW-Fahrer für die besonderen Gefahren an den Kreuzungen zu sensibilisieren. Maurer ist überzeugt, dass die neue Regel helfen wird, Unfälle zu verhindern.

Problem: Gleichzeitig grün für Rechtsabbieger und Fußgänger

Der Rosenheimer Hermann Wiegmann ist da skeptischer. Er hält weitergehende Maßnahmen für notwendig. Vor Monaten schon hatte er sich an das Ordnungsamt der Stadt gewandt und auf die Gefahr an einer bestimmten Kreuzung aufmerksam gemacht. Auf dem Weg zur Arbeit überquert er täglich die Kaiserstraße und hat oft kritische Situationen durch nach rechts abbiegende LKW beobachtet. Und genau an dieser Stelle kam es Anfang Oktober zu einem der tödlichen Unfälle. An der Kreuzung Ellmaier-, Kaiserstraße haben die Rechtsabbieger eine eigene Spur, sie bekommen gleichzeitig mit den Fußgängern, die geradeaus gehen, Grün. Das müsse entkoppelt werden, so die Forderung von Wiegmann: "Wenn die einen grün haben, müssen die anderen eine rote Ampel sehen". Anders lasse sich das nicht entschärfen.