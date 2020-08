Unfallschwerpunkt B27 bei Würzburg bekommt Stau-Warnanlage

Die Pendler aus dem Raum Main-Spessart können ein Lied davon singen: Morgens im Berufsverkehr staut es sich auf der B27 vor Würzburg fast immer. Die Straße ist dort aber kurvig. Deshalb erkennen Autofahrer den Stau oft erst zu spät und es kommt immer wieder zu Auffahrunfällen.

Viel befahrene B27 bekommt Stau-Warnanlage

Deshalb bekommt die viel befahrene Straße zwischen der Würzburger Stadtgrenze und Veitshöchheim im Landkreis Würzburg jetzt eine Stau-Warnanlage. Ab Montag wird die B27 deshalb zur Großbaustelle. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Gelbes Licht warnt Autofahrer

Nach Angaben des Staatlichen Bauamts Würzburg erkennt die Anlage über Induktionsschleifen in der Fahrbahn, sobald es sich staut und warnt die Autofahrer. Das geschieht über ein blinkendes gelbes Licht, das an beiden Fahrbahnseiten an mehreren Ampelmasten zu sehen ist.

Behinderungen während der Bauarbeiten

Um die Anlagen mit Strom zu versorgen, braucht es einen 1,2 Kilometer langen Leitungsgraben, der unter dem Fuß- und Radweg verbaut wird. Während der Bauarbeiten ist der Weg deshalb gesperrt, Fußgänger oder Radfahrer werden umgeleitet. Auch die zweispurige Fahrbahn stadteinwärts von Veitshöchheim Richtung Würzburg wird gesperrt. Der Verkehr wird auf Höhe des Mediamarkts einspurig auf die Gegenfahrbahn umgeleitet. Die Vorarbeiten für die Großbaustelle haben bereits vor einer Woche begonnen.

Die Hauptphase beginnt am kommenden Montag. Dann ist es nicht möglich, von der Anschlussstelle Neuer Hafen auf die B27 Richtung Würzburg aufzufahren. Der Verkehr aus dem neuen Hafen wird über die Brücke über die B27 umgeleitet. Nach den Bauarbeiten für die Stau-Warnanlage bekommt die B27 neuen Asphalt. Das Staatliche Bauamt Würzburg warnt vor Verkehrsbehinderungen und bittet die Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Vorsicht im Baustellenbereich.