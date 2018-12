Unfallschwerpunkt A3: Jetzt kommt Funkwarnung für Lkw-Fahrer

Im Bereich der 15 Kilometer langen Großbaustelle auf der A3 bei Regensburg sind seit Jahresbeginn bis Oktober mehr als 420 Unfälle passiert. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur 334 Unfälle, wie die Polizei mitteilt. Die Hauptursache bei den vielen Unfällen ist demnach zu geringer Abstand - nicht nur zum vorausfahrenden Auto, sondern auch zur Seite auf den schmalen Baustellenfahrspuren.

Neues Warnsystem für Lkw-Fahrer

Die steigenden Unfallzahlen nimmt die Autobahndirektion Südbayern zum Anlass, ein neues Sicherheitssystem zu testen, wie Bernhard Huber vom Polizeipräsidium Regensburg sagt. Da gerade schwerere Auffahrunfälle häufig durch abgelenkte Lkw-Fahrer verursacht werden, sollen diese zukünftig im Baustellenbereich besser vor Staus gewarnt werden.

Trucker werden in ihrer Muttersprache angefunkt

Dafür nutzt die Autobahndirektion die üblichen Funkfrequenzen der Fahrer, um über diese bei Staus oder stockendem Verkehr Warnungen abzusetzen.

"Die Fahrer haben für verschiedene Sprachen eigene CB-Funk-Frequenzen, die sich über die Jahre eingebürgert haben. Auf diesen unterhalten sie sich in ihrer Landessprache und warnen sich beispielsweise auch vor Kontrollen. Diese Frequenzen wollen wir auch nutzen", Josef Seebacher, Autobahndirektion Südbayern

An insgesamt fünf Messstellen entlang der A3 stehen deshalb bald Sender, die bei stockendem Verkehr in acht Sprachen Warnhinweise aussenden: Neben Deutsch und Englisch werden die Warnungen auch in Ungarisch, Türkisch, Italienisch, Rumänisch, Tschechisch und Polnisch gesendet. Diese hören die Fahrer dann im Umkreis von 300 bis 500 Meter um den Sender direkt in ihrer Fahrerkabine.

78.000 Fahrzeuge täglich

Die A3 wird zwischen Regensburg und Rosenhof auf einer Länge von 15 Kilometern sechsspurig ausgebaut. Die Baumaßnahmen haben im Februar begonnen und dauern voraussichtlich bis ins Jahr 2024. Die A3 bei Regensburg wird nach den jüngsten Verkehrszählungen von durchschnittlich 78.000 Fahrzeugen täglich befahren.